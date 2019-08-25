Интересные факты со съемок фильма «Осенний марафон»

40 лет назад на советские киноэкраны вышла трагикомедия «Осенний марафон». Вспоминаем любимую картину и ее создателей.

«Осенний марафон» был сначала «Горестным плутом» (надпись на кинохлопушке). Ведь пьеса Александра Володина, по которой снят фильм, называлась почти так же — «Горестная жизнь плута». Постановщик Георгий Данелия, ушедший от нас в этом году, считал картину «фильмом мужских ужасов», подразумевая муки бесхребетного героя. И знал, о чем говорит: «Не скрываю, что три раза был женат и что я отчасти тоже Бузыкин». Кого из двух женщин должен был выбрать герой, Данелия не знал. Но предполагал: «Мой долгий опыт показывает, что в таких ситуациях спасает только третья».

Хрестоматийная сцена унылого застолья подарила десятки цитат: «Тостуемый пьет до дна!», «Хорошо сидим», «Палыч, обижаешь…» Евгений Леонов гениально исполнил роль соседа Бузыкина, а немец Норберт Кухинке — датского профессора Хансена, символического иностранца, не способного постигнуть русскую жизнь, как бы ни пытался. Именно с ним Бузыкин и бегает по утрам по одному и тому же маршруту — как в жизни. Кухинке не актер, а известный в Германии журналист, первым взявший интервью у конструктора Туполева. Скончался шесть лет назад от рака крови.

Сыгравшая молодую любовницу Марина Неелова незадолго до съемок сама оказалась в похожей жизненной ситуации, потому максимально оправдывала свою героиню, с чем Данелия не был согласен. Но сдался. Позже Неелова вышла замуж за крупного дипломата Кирилла Геворкяна, в разные годы работавшего во Франции и Голландии. Олег Басилашвили вот уже 60 лет служит в БДТ и живет в Петербурге.

Галина Волчек снималась у Данелии еще в курсовой работе, а на роль горе-переводчицы Варвары в «Осенний марафон» приходила уже главрежем театра «Современник» (в котором, кстати, Неелова иногда играет моноспектакль «Шинель»). «Каких только уродок я не переиграла, — вспоминает Волчек. — И тут такая роль! Думала, что это монстр. Спрашиваю Данелию: „Можно я фразы хоть добавлю ей, чтоб очеловечить?“ Он разрешил». А еще Волчек огорчала заметная родинка на ее носу. После премьеры она тут же побежала и свела ее.

Безысходные метания переводчика Бузыкина (Олег Басилашвили) между женой Ниной (Наталья Гундарева) и любовницей Аллой (Марина Неелова) стали для многих символом несчастной семейной жизни. Режиссер Георгий Данелия рассматривал на главную роль Александра Калягина, Станислава Любшина, Николая Губенко и своего любимого Леонида Куравлева. Но случайные пробы, как это обычно бывает, утвердили Басилашвили в статусе безвольного мужчины, способного максимум пнуть коробку с кирпичом.