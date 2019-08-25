КИНО Интересные факты со съемок фильма «Осенний марафон»
КИНО

Интересные факты со съемок фильма «Осенний марафон»

Егор Арефьев

40 лет назад на советские киноэкраны вышла трагикомедия «Осенний марафон». Вспоминаем любимую картину и ее создателей.

«Осенний марафон» был сначала «Горестным плутом» (надпись на кинохлопушке). Ведь пьеса Александра Володина, по которой снят фильм, называлась почти так же — «Горестная жизнь плута». Постановщик Георгий Данелия, ушедший от нас в этом году, считал картину «фильмом мужских ужасов», подразумевая муки бесхребетного героя. И знал, о чем говорит: «Не скрываю, что три раза был женат и что я отчасти тоже Бузыкин». Кого из двух женщин должен был выбрать герой, Данелия не знал. Но предполагал: «Мой долгий опыт показывает, что в таких ситуациях спасает только третья».

Кадр из фильма «Осенний марафон»

Хрестоматийная сцена унылого застолья подарила десятки цитат: «Тостуемый пьет до дна!», «Хорошо сидим», «Палыч, обижаешь…» Евгений Леонов гениально исполнил роль соседа Бузыкина, а немец Норберт Кухинке — датского профессора Хансена, символического иностранца, не способного постигнуть русскую жизнь, как бы ни пытался. Именно с ним Бузыкин и бегает по утрам по одному и тому же маршруту — как в жизни. Кухинке не актер, а известный в Германии журналист, первым взявший интервью у конструктора Туполева. Скончался шесть лет назад от рака крови.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

Сыгравшая молодую любовницу Марина Неелова незадолго до съемок сама оказалась в похожей жизненной ситуации, потому максимально оправдывала свою героиню, с чем Данелия не был согласен. Но сдался. Позже Неелова вышла замуж за крупного дипломата Кирилла Геворкяна, в разные годы работавшего во Франции и Голландии. Олег Басилашвили вот уже 60 лет служит в БДТ и живет в Петербурге.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

Галина Волчек снималась у Данелии еще в курсовой работе, а на роль горе-переводчицы Варвары в «Осенний марафон» приходила уже главрежем театра «Современник» (в котором, кстати, Неелова иногда играет моноспектакль «Шинель»). «Каких только уродок я не переиграла, — вспоминает Волчек. — И тут такая роль! Думала, что это монстр. Спрашиваю Данелию: „Можно я фразы хоть добавлю ей, чтоб очеловечить?“ Он разрешил». А еще Волчек огорчала заметная родинка на ее носу. После премьеры она тут же побежала и свела ее.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

Безысходные метания переводчика Бузыкина (Олег Басилашвили) между женой Ниной (Наталья Гундарева) и любовницей Аллой (Марина Неелова) стали для многих символом несчастной семейной жизни. Режиссер Георгий Данелия рассматривал на главную роль Александра Калягина, Станислава Любшина, Николая Губенко и своего любимого Леонида Куравлева. Но случайные пробы, как это обычно бывает, утвердили Басилашвили в статусе безвольного мужчины, способного максимум пнуть коробку с кирпичом.

Кадр из фильма «Осенний марафон»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ВолчекЕвгений ЛеоновЗакулисьеМарина НееловаНаталья ГундареваОлег БасилашвилиОсенний марафон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Интересные факты со съемок фильма «Осенний марафон»
Интересно?
Поделись с друзьями: