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В Сети появились кадры из «Метода-2»

Второй сезон сериала уже отсняли и смонтировали.

В Сети появились кадры из «Метода-2»
Кадры из сериала «Метод-2» Паулина Андреева в роли Есении

Поклонники сериала «Метод», первый сезон которого вышел на Первом канале в 2015 году, с нетерпением ждут продолжения истории. Серии второго сезона уже смонтировали и отсняли. Вероятно, зрители вновь встретятся с любимыми героями уже будущей осенью, пишет «Комсомольская правда».

Главный герой сериала – гениальный сыщик Родион Меглин, которого сыграл Константин Хабенский. Преступников он ловил, мягко говоря, необычными способом – детектив пытался понять, как они мыслят, и нередко «примерял» их шкуры. Однако в конце первого сезона сыщика убили. Но поклонники до последнего верили, что сценаристы придумают, как возродить главного героя. И они, действительно, придумали.

Кадр из сериала «Метод-2»
Паулина Андреева. Кадр из сериала «Метод-2»/ КП 

Размышлениями на этот счет Хабенский делился с журналистом Юрием Дудем во время интервью. Создатели сериала пришли к идее, что у сыщика могло быть смещено сердце. Тогда Хабенский начал обзванивать кардиохирургов. Оказалось, что людей с такой особенностью много, и от этого не зависит продолжительность жизни. Так и родилась идея, которая легла в основу уже «Метода-2».

В центре внимания окажется коллега Меглина Есения Стеклова, которую играет Паулина Андреева. У нее появится дочь. Но даже ради семьи героиня не сможет отказаться от прежнего образа жизни. Когда в городе объявится убийца, она вернется в «игру». И, вероятно, работать Есения будет не без помощи известного сыщика.

Кадры из сериала «Метод-2»
Кирилл Полухин. Кадр из сериала «Метод-2»/ КП 

Что касается героя актера Кирилла Полухина, то артист продолжит играть представителя спецслужб по кличке Седой. Он будет курировать работу напарницы Меглина. Не стоит забывать и о дерзком парне по имени Женя, с которым Есению связывают романтические отношения. Если в первом сезоне он был в тени, то во втором выходит на первый план. Парня сыграл Александр Петров.

Кадры из сериала «Метод-2»
Александр Петров. Кадр из сериала «Метод-2»/ КП

Создатели сериала не стали отказываться от своей «фишки». Почти в каждом эпизоде киноленты были приглашенные звезды. Например, Алексей Серебряков и Юрий Колокольников. В «Методе-2» поклонники истории увидят Сергея Гармаша. Он предстанет в роли подозреваемого.

Кадры из сериала «Метод-2»
Сергей Гармаш (в центре). Кадр из сериала «Метод-2»/ КП

А Вы готовы вновь встретиться с героями «Метода»?

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Тэги:

Константин ХабенскийПаулина АндрееваСаша ПетровСергей ГармашСериал «Метод»

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В Сети появились кадры из «Метода-2»
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