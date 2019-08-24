В Сети появились кадры из «Метода-2»

Поклонники сериала «Метод», первый сезон которого вышел на Первом канале в 2015 году, с нетерпением ждут продолжения истории. Серии второго сезона уже смонтировали и отсняли. Вероятно, зрители вновь встретятся с любимыми героями уже будущей осенью, пишет «Комсомольская правда».

Главный герой сериала – гениальный сыщик Родион Меглин, которого сыграл Константин Хабенский. Преступников он ловил, мягко говоря, необычными способом – детектив пытался понять, как они мыслят, и нередко «примерял» их шкуры. Однако в конце первого сезона сыщика убили. Но поклонники до последнего верили, что сценаристы придумают, как возродить главного героя. И они, действительно, придумали.

Размышлениями на этот счет Хабенский делился с журналистом Юрием Дудем во время интервью. Создатели сериала пришли к идее, что у сыщика могло быть смещено сердце. Тогда Хабенский начал обзванивать кардиохирургов. Оказалось, что людей с такой особенностью много, и от этого не зависит продолжительность жизни. Так и родилась идея, которая легла в основу уже «Метода-2».

В центре внимания окажется коллега Меглина Есения Стеклова, которую играет Паулина Андреева. У нее появится дочь. Но даже ради семьи героиня не сможет отказаться от прежнего образа жизни. Когда в городе объявится убийца, она вернется в «игру». И, вероятно, работать Есения будет не без помощи известного сыщика.

Что касается героя актера Кирилла Полухина, то артист продолжит играть представителя спецслужб по кличке Седой. Он будет курировать работу напарницы Меглина. Не стоит забывать и о дерзком парне по имени Женя, с которым Есению связывают романтические отношения. Если в первом сезоне он был в тени, то во втором выходит на первый план. Парня сыграл Александр Петров.

Создатели сериала не стали отказываться от своей «фишки». Почти в каждом эпизоде киноленты были приглашенные звезды. Например, Алексей Серебряков и Юрий Колокольников. В «Методе-2» поклонники истории увидят Сергея Гармаша. Он предстанет в роли подозреваемого.

А Вы готовы вновь встретиться с героями «Метода»?