КИНО

Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel

Звезда сериала «Игра престолов» эту информацию пока не комментировал.

Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel
Актер Кит Харингтон Фото:globallookpress.com

Британский актер Кит Харингтон, который стал популярным после роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра Престолов», может присоединиться к киновселенной Marvel. Об этом сообщает интернет-издание Deadline, ссылаясь на инсайдеров.

Источник пояснил, что актер получит роль супергероя в одной из франшиз студии. Название картины, сроки выхода, имя режиссера – эти и другие детали пока неизвестны.

Журналист Deadline предположил, что более полная информация может появиться после масштабной выставки D23 Expo, где свои проекты представят различные киностудии. Сам Кит Харингтон эту информацию пока не комментировал.

Представители Marvel недавно анонсировали четвертую фазу киновселенной. Поклонников супергеройского кино ждут такие картины, как «Черная вдова», «Вечные», продолжение «Тора», «Доктора Стрэнджа» и другие. Кстати, в «Вечных» сыграет Анджелина Джоли. После многочисленных слухов она подтвердила, что появится в новом блокбастере Marvel.

Напомним, фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино. Создатели кроссовера заработали на ленте чуть меньше 2,8 миллиардов долларов, отодвинув на второй план работу Джеймса Кэмерона «Аватар», которая держала пальму первенства на протяжении 10 лет.

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Тэги:

"Игра Престолов"MarvelАватарДжеймс КэмеронКит Харингтонфильм "Мстители. Финал"

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Харингтон может присоединиться к киновселенной Marvel
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