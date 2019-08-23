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Роман «Метро 2033» экранизируют в России к 2022 году

Книга Дмитрия Глуховского будет воплощена в формате полнометражного фильма.

Роман «Метро 2033» экранизируют в России к 2022 году
Дмитрий Глуховский дождался экранизации своего романа. Фото: Natalya Loginova/Russian Look

40-летний писатель Дмитрий Глуховский сообщил в Instagram, что его постапокалиптический роман «Метро 2033» будет экранизирован к январю 2022 года. Картиной займутся канал ТВ-3 и студия ТНТ-Premier.

Напомним, три года назад появилась информация, что книгу будут экранизировать в Голливуде. Но потом выяснилось, что американские киношники якобы захотели перенести действия романа в США, а это бы полностью изменило его структуру.

«Метро 2033» рассказывает о жизни людей в столичной подземке после ядерной войны на поверхности Земли. Станции превратились в отдельные города, повсюду можно наткнуться на ужасных мутантов. Произведение было напечатано в 2005 году и имело большой успех у читателей. Тогда отечественные кинопроизводители не взялись экранизировать роман из-за предполагаемой дороговизны, но сейчас, видимо, ситуация изменилась.

Как вы думаете, кто снял бы «Метро 2033» лучше: наши киношники или Голливуд?

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Дмитрий ГлуховскийМетро 2033экранизация романа

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Роман «Метро 2033» экранизируют в России к 2022 году
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