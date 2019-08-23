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В Сети появился трейлер картины «Сиротский Бруклин» с Эдвардом Нортоном

Актер сыграл главную роль, а также выступил режиссером и сценаристом фильма.

В Сети появился трейлер картины «Сиротский Бруклин» с Эдвардом Нортоном
Эдвард Нортон Фото: globallookpress.com

Студия Warner Bros анонсировала киноленту под названием «Сиротский Бруклин». Трейлер на русском языке уже есть в Сети. На российские экраны фильм выйдет лишь через несколько месяцев – старт проката намечен на 5 декабря 2019 года.

Главную роль в картине играет американский актер Эдвард Нортон, которого зрители знают по фильму «Бойцовский клуб». Нортон также выступил режиссером и сценаристом ленты.

В фильме действие происходит в 50-е годы прошлого века. Главный герой – детектив, который страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Туретта, при котором человек не всегда контролирует собственные движения и слова. Он расследует убийство своего друга.

Нортону на съемочной площадке компанию составили такие актеры, как Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Гугу Мбата-Ро и другие.

Напомним, скоро в России состоится премьера картины «Тайна печати дракона». Главную роль в ней играет, а также выступает продюсером актер Джеки Чан. Он лично приедет в Москву на презентацию ленты 10 сентября.

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новый трейлерЭдвард Нортон

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В Сети появился трейлер картины «Сиротский Бруклин» с Эдвардом Нортоном
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