Приянка Чопра снимется в фильме о детях-супергероях

Чопра, прославившаяся более тридцатью ролями в кино, вновь снимется в американском фильме.

На этот раз 37-летняя красавица, покоряющая западных продюсеров необычной для Голливуда внешностью, привлекла внимание режиссера Роберта Родригеса, представившего в этом году картину «Алита: боевой ангел».

В своей новой работе известный кино-постановщик предложил Приянке главную роль.

Фильм расскажет о группе подростков, которые объединятся, чтобы спасти Землю от инопланетного вторжения. Сыграет ли Чопра сестру одного из них или же окажется в компании злодеев, пока неизвестно. Однако участие в картине та уже подтвердила, добавив, что это будет «интересный для нее опыт».

Лента находится в разработке и выйдет на Netflix. Однако то, что фильм будет любопытным можно не сомневаться уже сейчас. Ведь режиссер однажды уже снял культовый фильм на эту тематику: «Дети шпионов», кинокартина выходила в прокат в далеком 2001-ом году.