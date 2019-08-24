Три сериала со Светланой Ходченковой и пять причин, почему их стоит посмотреть

Актриса не раз признавалась, что не любит свой звездный статус, но на деле давно уже стала настоящей звездой не только отечественного, но и западного кино.

Светлана Ходченкова может свободно выбирать для себя исключительно интересные проекты. Этим и примечательны сериалы, в которых она снимается. Вместе с онлайн-кинотеатром ViP Play мы выбрали пять причин, почему стоит смотреть сериалы с этой одаренной актрисой в главной роли.

1. Талант, который покоряет

Светлана Ходченкова давно признана любимицей российских зрителей. Она успешно играет драматические роли в серьезном кино и не боится быть смешной в комедийных проектах. Признают талант Ходченковой и ее партнеры по съемочной площадке — ведущие артисты российского кино. Светлана снималась более чем в 5 проектах с Михаилом Ефремовым, Данилой Козловским, Екатериной Климовой и Евгением Цыгановым. В сериале «Вы все меня бесите» актриса поработала с актерами, блогерами и селебрити, которые сейчас у всех на слуху: Александр Петров и Александр Паль, невероятно востребованный в последнее время Петр Федоров и звезда «лабутенов» Юлия Топольницкая, инстаграм-дива Ольга Медынич, а также заслуженные мастера комедии Николай Фоменко и Игорь Золотовицкий.

Талант Ходченковой отмечают и опытные мастера Голливуда. В США Светлане довелось поработать в партнерстве с мировыми знаменитостями — Хью Джекманом и Томом Харди.

2. Эстетическое удовольствие

Актриса не зря начинала свою карьеру в модельном бизнесе и даже до поступления в театральный институт успела поработать на показах в Европе и Японии. Некоторые завидуют ее красоте, а кто-то с удовольствием смотрит проекты с участием Ходченковой ради эстетического удовольствия. Светлана утверждает, что в жизни совсем не умеет пользоваться «женскими приемчиками», но по экранной работе этого не скажешь. Ее героини — сильные и независимые женщины, роковые красавицы или скромные, но всегда неимоверно привлекательные. Даже полицейская форма, которую Ходченкова примерила в детективном сериале «Метод Лавровой», лишь подчеркнула достоинства актрисы. Критики сравнивали героиню сериала с женским воплощением Шерлока Холмса. Но даже если допустить такое сравнение, нужно признать, что это скорее отсылка к современному, не лишенному сексуальности Шерлоку Кембербетча, чем к классическому персонажу Конан Дойла.

3. Жизненные истории

Светлана Ходченкова радует зрителей разнообразием и выбирает истории, в которых каждый может узнать себя. Одной из своих лучших сериальных работ Светлана называет роль Саши в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Это проект скандально известного режиссера Валерии Гай Германики о четырех подругах, каждая из которых переживает личную драму. Героиня Ходченковой — молодая женщина, свободная и одинокая. Она одна воспитывает ребенка, живет с мамой и бабушкой, пока не встречает Петра. Мужчина становится не только ее начальником, но и любовником. Делает ли это жизнь героини проще — еще нужно разобраться. Благодаря хорошей актерской работе, ситуации и внутренние конфликты зритель может с легкостью узнать и прочувствовать.

4. Юмор, ирония и… смелость!

Мы ценим актеров, которые не боятся меняться и быть разными. Когда-то для участия в съемках картины Станислава Говорухина «Благословите женщину» актриса набрала 20 килограммов, чтобы быть убедительной в роли юной красавицы Веры. С тех пор Светлана многократно доказала, что для кардинальных перемен ей не обязательно менять фигуру. В одной из ярких сериальных работ последнего времени — комедии «Вы все меня бесите» — актриса играет роль, требующую внутренних перевоплощений. По сюжету ресторанный критик и журналист Соня Багрецова (Светлана Ходченкова) совсем не отличается расположением к людям. Но стоит героине выпить небольшой бокал вина — и ее становится не узнать! На утро после вечеринки журналистка обнаруживает, что соблазнила начальника, подружилась с болтливой маникюршей Нелей и глуповатым соседом-таксистом Вовой. Актриса не только не боится быть смешной, но и вполне достоверно «перевоплощается» на глазах зрителей, которые наблюдают за чередой неловких и комичных ситуаций.

5. Возможность видеться чаще

Сериалы с Ходченковой — это возможность видеться с любимой актрисой чаще! К тому же длинные многосерийные истории позволяют как бы сродниться с героями и наблюдать за их жизнью продолжительное время. Так, например, фанаты сериала «Метод Лавровой» с восторгом восприняли новость о продолжении проекта на второй сезон, который в итоге получил даже более высокую оценку, чем первый. Вместе с командой курсантов преподаватель и автор расследовательского метода Катя Лаврова раскрывает загадочные убийства археологов, возвращает царские драгоценности, используя психологию и логику вычисляет маньяка среди студентов и раскрывает еще множество преступлений в течение 60 серий. Неплохая возможность узнать любимую актрису лучше!

Смотреть сериалы со Светланой Ходченковой можно в стриминге канала «TV1000 Русское кино» в онлайн-кинотеатре ViP Play в 13:30 по будням.