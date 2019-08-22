Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин

Для картины он написал сценарий, а также сыграл одну из главных ролей.

В России на широкие экраны вышел фильм «Свет моей жизни». Режиссер картины — брат голливудского актера Бена Аффлека Кейси. Это лента – вторая его режиссерская работа. Кейси Аффлек написал сценарий к фильму, а также сыграл в нем одну из главных ролей, пишет Movie Maker.

В картине режиссер представил мир, где почти не осталось женщин. По сюжету, жизни почти всех представительниц прекрасного пола забрал страшный вирус. Тех немногих, которые оказались сильнее инфекции, решили поместить в закрытые бункеры, которые строго охраняют.

Так зрители фильма познакомятся с миром, который полностью принадлежит мужчинам. Прокат ленты в России начался 22 августа.

Напомним, брат режиссера недавно стал героем скандала. 46-летнему голливудскому актеру приписывают роман с прислугой. Речь идет о 28-летней девушке, которая устроилась к знаменитости работать поваром. Слухи пошли после того, как звезда фильмов о «Бэтмене» официально развелся с женой – Дженнифер Гарнер.