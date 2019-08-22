Режиссер фильма «Бык» рассказал, почему снял картину про 90-е годы

Борис Акопов признался, что для него это было особенное время.

В широкий прокат вышла картина режиссера Бориса Акопова «Бык». Главные роли в ней исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская. Фильм отмечен высокими наградами – главный приз на российском кинофестивале «Кинотавр» и Гран-при на 54-м кинофестивале в Карловых Варах.

Лента посвящена периоду после развала Союза. Тогда, в лихие 90-е, люди пытались выжить и делали это по-разному. Главный герой фильма выбрал для себя криминальный путь. Режиссер Акопов рассказал порталу Teleprogramma.pro, почему его сюжет про девяностые. Оказывается, для Бориса это особенный период. «В девяностых прошло мое детство, — пояснил он. — В 1990 мне было 5 лет, в 1999 — уже 14. Чтобы понять себя и общество я выбрал именно это время».

Из-за криминальной составляющей сюжета «Бык» сравнивают с картинами Алексея Балабанова. Однако Борис Акопов считает, что ни на «Брата», ни на «Жмурки» его фильм не похож.