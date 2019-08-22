КИНО

Режиссер фильма «Бык» рассказал, почему снял картину про 90-е годы

Борис Акопов признался, что для него это было особенное время.

Режиссер фильма «Бык» рассказал, почему снял картину про 90-е годы
Кадр из фильма "Бык" (2019)

В широкий прокат вышла картина режиссера Бориса Акопова «Бык». Главные роли в ней исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская. Фильм отмечен высокими наградами – главный приз на российском кинофестивале «Кинотавр» и Гран-при на 54-м кинофестивале в Карловых Варах.

Лента посвящена периоду после развала Союза. Тогда, в лихие 90-е, люди пытались выжить и делали это по-разному. Главный герой фильма выбрал для себя криминальный путь. Режиссер Акопов рассказал порталу Teleprogramma.pro, почему его сюжет про девяностые. Оказывается, для Бориса это особенный период. «В девяностых прошло мое детство, — пояснил он. — В 1990 мне было 5 лет, в 1999 — уже 14. Чтобы понять себя и общество я выбрал именно это время».

Кадр из фильма "Бык" (2019)
Кадр из фильма «Бык» (2019)  

Из-за криминальной составляющей сюжета «Бык» сравнивают с картинами Алексея Балабанова. Однако Борис Акопов считает, что ни на «Брата», ни на «Жмурки» его фильм не похож.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей БалабановБорис АкоповСтася МилославскаяФильм "Бык"Юрий Борисов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер фильма «Бык» рассказал, почему снял картину про 90-е годы
Интересно?
Поделись с друзьями: