Вышел трейлер фильма «Сенсация» с Кидман и Робби в главных ролях

Драма снята на основе реальных событий. Три года назад на американском новостном канале Fox News разразился громкий скандал, который закончился увольнением его руководителя Роджера Эйлса. Его обвинили в харассменте сразу несколько женщин-подчиненных.

Режиссером новой картины о домогательствах стал Джей Роуч, снявший популярную комедию «Знакомство с Факерами» и биографическую драму «Трамбо». Сценарий написал Чарльз Рэндольф, который работал над фильмом об экономическом кризисе 2008 года «Игра на понижение».

Главные роли в «Сенсации» исполнили культовые актрисы. Шарлиз Терон и Николь Кидман сыграли пострадавших от харассмента телеведущих, Марго Робби досталась роль продюсера канала. В американский прокат картина выйдет в конце этого года.