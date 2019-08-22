Почему картину Бориса Акопова «Бык» сравнивают с фильмом «Брат»

22 августа на экраны выходит фильм «Бык» Бориса Акопова, получивший в этом году гран-при фестиваля «Кинотавр». Портал Teleprogramma.pro поговорил с создателем картины.

Девяностые годы для каждого жителя нашей страны прошли по-своему. После развала СССР всех, как слепых котят, выбросили из привычной обстановки. Пришлось выживать, кто как умеет. Кто-то оказался акулой и подмял под себя все, что только можно, кому-то просто повезло, кто-то сумел сориентироваться в реалиях, хитростью обеспечив себе место под солнцем, а кто-то оказался на задворках жизни. И таких было много.

Герой фильма «Бык» — молодой да ранний лидер одной из преступных группировок, появившихся на развалинах Советского Союза. Эти беспредельщики пытались не только выжить в новых, непонятных условиях капитализма, но и обеспечить себе и близким достойное существование. Перед глазами молодежи в одночасье сколачивались состояния, сверстники обвешивались золотом и приобретали безумно дорогие машины и квартиры, главным было — успеть захватить свою нишу и порой цель оправдывала средства.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко режиссер и сценарист фильма Борис Акопов рассказал, почему он выбрал темой своего первого полнометражного фильма именно 90-е годы:

— Когда встал вопрос о первом игровом полнометражном сценарии, я долго думал и понял, что будет честно начать с самого начала. В девяностых прошло мое детство, и чтобы понять себя и общество я выбрал именно это время.

— Сколько вам было лет? Вы хорошо помните это время?

— В 1990 мне было 5 лет, в 1999 — уже 14. То есть основное формирование прошло именно в эти годы.

— Как думаете, хорошая передача духа того времени — это главная заслуга фильма, благодаря которой он получил призы «Кинотавра» и МКФ в Карловых Варах?

— Я не знаю, честно говоря… С комиссией «Кинотавра» поговорить не получилось, чтобы узнать, за что наградили. Но мне кажется, что никогда не бывает какой-то одной причины для вручения гран-при! Хочется думать, что не только за передачу духа времени. Возможно, за операторскую работу, возможно, за передачу времени — уже не мне судить.

Тем более, мы получили не один главный приз: в Карловых Варах фильм судило международное жюри. И в нем русскоязычный был только один: украинец. И все эти пятеро судей из разных стран тоже признали художественную ценность картины. Мне хочется думать, что она по всем фронтам хорошо сколочена.

— Критики неоднозначно приняли ваш фильм. Одни хвалят, другие ругают. А вы сами-то довольны результатом? Не хотели бы что-то изменить?

— Нет, нет, кино уже сделано. Я прожил с ним очень долго, начиная с момента задумки и написания сценария и до сегодняшней премьеры. Прошло уже больше двух лет. Момент улучшения — он был когда-то давно, в монтажной, на съемочной площадке… А сейчас… Ребенок уже родился. Да и желания что-то менять нет — я в целом доволен картиной.

— Ваш фильм сейчас сравнивают со «Жмурками», «Братом», а вас самого — с Балабановым. Для вас это ценное сравнение?

— Ну, конечно, с одной стороны лестно, а с другой — я не очень понимаю этих сравнений. То, что кино про девяностые? Ну и что, что про девяностые? Единственное сходство — и там, и там криминал. Но у нас совсем другое кино и схожесть на этом заканчивается.

— Кто из режиссеров для вас эталон, авторитет?

— Я вдохновлялся и вдохновляюсь замечательной сцепкой режиссера и оператора Сергея Русевского и Михаила Калатозова. В 1957 году их картина «Летят журавли» получила Каннскую Золотую пальмовую ветвь. Мне кажется, что именно на таких гениев нужно равняться тем режиссерам, которые хотят заявить о себе. Это абсолютные величины в мире кино.

— Есть уже задумки на будущую картину?

— Да, уже вяло, но идет подготовка к следующему проекту. Сейчас я пишу сценарий, это будет уже 21 век…

— Криминальная составляющая тоже будет?

— Скорее, околокриминальная.

— А про любовь?

— И про любовь.

В режиссуру Акопов входил «с черного хода»

Борис Акопов рос в достаточно благополучной среде, хоть он и говорит, что в канву фильма вплетены и его личные воспоминания. Талантливый мальчик уже в 8 лет оказался в Московской Академии Хореографии, поэтому все ужасы дворовых и криминальных разборок прошли мимо него — некогда было. Ему прочили славу отличного танцовщика, и так бы и было, если бы не травма.

Он постигал тайны режиссерского мастерства изнутри, с самых низов. Поработал техником на «Мосфильме», попробовался как актер массовки, потом получил эпизодическую роль. Прочувствовал, что значит работа на площадке. Потом монтировал программы для телевидения и, видимо, тогда, во время режиссирования материалов, и пришло понимание того, что именно привлекает его в кинопроизводстве.

В 2011 году Борис поступил во ВГИК, а в 2016 году его дипломная короткометражка «Рай» была отмечена на международном студенческом фестивале ВГИК призом в номинации «За лучшую режиссуру».

Дебют в полном метре и снова успех!

И вот теперь следующий фильм, теперь уже полнометражный. И снова признание! Теперь уже «Кинотавре». Первый фильм и сразу несколько наград. Сначала в рамках «Кинотавра» случился приз, врученный журналом «Искусство кино», потом там же картину призом отметили спонсоры фестиваля. Создатели фильма решили, что это все: да и верно, чего ожидать дебютанту? И так два приза.

Но когда шла церемония закрытия, было объявлено, что призом за лучшую операторскую работу награжден Глеб Филатов, работавший над «Быком», а потом, как гром среди ясного неба Гран-при! Актриса Стася Милославская рассказывала, что у нее развязалось платье, но волнение было таким, что она даже не заметила этого, выбежав на сцену. Не меньшим потрясением было получение Гран-при в Карловых Варах.

Федор Попов, продюсер картины, с гордостью говорит, что «Быка» сравнивают с культовым фильмом Сергея Бодрова «Брат». Но тут же добавляет, что структура фильма несколько другая. В «Брате» нет «женской истории», которая сильна в «Быке». Попов говорит о глубокой и тонкой истории любви, «в которой все просто, понятно и по-настоящему».

А вы застали «лихие девяностые»? Что они значат для вас?