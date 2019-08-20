КИНО

Раскрыты название и дата выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде

В новой картине герой Дэниела Крейга уже не будет работать на МИ-6.

Раскрыты название и дата выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Дэниел Крейг сыграет Бонда в пятый раз. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Стали известны подробности 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Следующая картина с Дэниелом Крейгом в главной роли будет называться «Нет времени умирать». Об этом сообщается в официальном аккаунте агента 007 в Twitter. Там же сказано, что в Великобритании фильм покажут 3 апреля 2020 года, а в США — 8 числа.

По сюжету Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6 и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, когда его неожиданно просят помочь в поисках пропавшего учёного. Миссия приведет героя к таинственному злодею, которого сыграл актер Рами Малек. При этом легендарный шпион лишится номера 007 — его передадут другому агенту, которого сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Режиссером фильма выступил создатель сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага.

Как пишет издание Mirror, производство картины было связано с рядом неудач. Во время съемок 51-летний Крейг получил травму, и вдобавок в лондонской киностудии произошел взрыв.

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Тэги:

бондианаДжеймс БондДэниел КрейгФильм "007: Нет времени умирать"

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Раскрыты название и дата выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде
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