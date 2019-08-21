Рудковская о комедии Netflix «Евровидение»: «Нам сложно относиться к этому с юмором»

Съемки фильма, идею которого предложил сценарист «Бората», уже начались.

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Именно такой известной поговоркой можно охарактеризовать мнение музыкального продюсера Яны Рудковской об идее компании Netflix снять комедию «Евровидение», посвященную популярному международному конкурсу эстрадной песни.

Съемки этой картины, режиссером которой стал Дэвид Добкин, уже ведутся в Великобритании и Исландии. Netflix объявила исполнителей главных ролей и раскрыла примерный сюжет. Судя по всему, это будет комедия в духе «Бората».

Яна Рудковская к этой теме относится с неким трепетом и ностальгией. Она дважды работала на настоящем «Евровидении» вместе с Димой Биланом, именно этот конкурс помог ей и её будущему мужу Евгению Плющенко найти друг друга. К кому же, как не к Яне, портал Teleprogramma.pro мог обратиться с вопросом: «А вы хотели бы увидеть комедию под названием «Евровидение»?

«Сложно относиться к такой серьезной истории с юмором»

По словам Рудковской, человек, причастный к этому конкурсу, воспринимает его иначе, чем другие люди, ведь он знает, сколько труда туда вкладывается и что всё это значит значит для исполнителей и членов их команд.

«К «Евровидению» я отношусь очень серьезно, так как он многим артистам дает возможность стать настоящими звездами. Не скажу, что для Димы Билана этот конкурс стал каким-то толчком в карьере, но и второе, и первое место на «Евровидении», конечно, оставили свой след и в его творчестве, и в его судьбе. Всё же он остается единственным нашим артистом, который этот конкурс для России выиграл. Для нас, меня и многих моих коллег, например, Филиппа Киркорова, и для ребят, которые там выступали, это всё очень серьезно. Это не конкурс художественной самодеятельности, а настоящее соревнование, где должно быть определенное количество людей на сцене, где нужно отрабатывать каждое движение – помнить, в какую секунду в какую камеру ты должен смотреть. Всё вовсе не так просто, как кажется со стороны, поэтому нам сложно представить всё это в виде комедии и трудно относиться с к такой серьезной истории с юмором», — пояснила продюсер.

Она добавила, что про конкурс, само собой, можно снять комедийный фильм, но к воплощению этой задумки в жизнь нужно подходить со всей ответственностью, чтобы это не обидело людей, причастных к настоящему «Евровидению», его преданных фанатов.

«На мой взгляд, здесь проходит очень тонкая грань, и создателям фильма следует быть аккуратными с юмором. Он не должен быть «черным» или глупым, не должен никого оскорблять. Когда фильм выйдет на экраны, я его непременно посмотрю, но какую я ему дам оценку – пока не могу сказать».

Напоследок Яна призналась, что комедия в принципе — не её любимый жанр кино. Она предпочитает более полезные направления.

«Я люблю исторические фильмы, потому что из них можно почерпнуть какую-то информацию, интересные факты. Честно говоря, я не очень люблю комедии и тем более когда они не смешные. Это мне совсем не нравится, поэтому я стараюсь смотреть только проверенные фильмы».

Русского певца сыграет актер из «Аббатства Даунтон»

По информации, просочившейся на данный момент в прессу, главными героями фильма станут представители Исландии — страны, которая множество раз принимала участие в «Евровидении», но ни разу не выигрывала. Не исключено, что сценаристы Уилл Феррелл и Эндрю Стил решили пойти по пути Тарантино и немного изменить историю, отдав победу в конкурсе исландцам.

Всё тот же Феррелл («Эльф», «Затерянный мир») сыграет одну из главных ролей — музыканта Ларса Эриксонга. Роль его соотечественницы и партнерши на сцене Сигрит Эриксдоттир исполнит Рэйчел МакАдамс, хорошо знакомая многим еще со времен комедии «Цыпочка» 2002 года. Еще одному знаменитому актеру Пирсу Броснану досталась роль отца Ларса, который также является самым красивым мужчиной Исландии. «Верим! Верим!», — тут же закричали поклонники Джеймса Бонда, и нам приходится с ними согласиться, ведь Пирс в свои 66 лет выглядит просто потрясающе.

Как стало известно в понедельник, роль в «Евровидении» также получил Дэн Стивенс, знакомый любителям кино по роли Мэттью Кроули в легендарном сериале «Аббатство Даунтон». Россиянам эта новость будет особо интересна, ведь Дэну предстоит сыграть русского парня Александра Лентова, представляющего на песенном конкурсе нашу страну.

Детали для сценария Фаррелл подсматривал на реальном «Евровидении»

Идея создания комедии под названием «Евровидение: кино» родилась еще в 2007 году и «родил» её никто иной как сценарист небезызвестного «Бората» Дэн Мазер вместе с продюсером фильма «Любители истории» Дэмианом Джонсом. Тогда Европейский вещательный союз и британская кинокомпания Working Title даже подписали контракт о съемках картины, но в 2010 году проект свернули.

Еще в 2018 году Уилл Феррелл, давний фанат «Евровидения», начал работать над сценарием. Он ездил на финал конкурса в Португалию, изучал обстановку, делал заметки и представлял, какие детали можно будет использовать в будущем фильме. На финал 2019 года, проходивший в Израиле, прибыли уже другие участники проекта — режиссер Добкин и актриса МакАдамс.

Мы пока не знаем, что у них получится и когда эта комедия выйдет на большой экран, но многие европейские зрители уже успели обрадоваться новости о съемках такого фильма. Кое-кто даже предлагает создателям собственные идеи.

«Netflix, нам плевать на «Аббатство Даунтон». Дай нам Верку Сердючку или вообще ничего не давай!» — потребовала жительница Великобритании, прочитавшая в Instagram о появлении Дэна Стивенса в роли русского артиста.

А вы ждёте выхода комедии «Евровидение»? Как считаете, сможет ли Netflix снять интересную историю про музыкальный конкурс?