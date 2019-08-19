КИНО

Вышел трейлер боевика «Под водой» с Кристен Стюарт

Фильм покажут в кинотеатрах в январе 2020 года.

Вышел трейлер боевика «Под водой» с Кристен Стюарт
Кристен Стюарт предстанет в образе девушки-ученого. Фото: ImagePressAgency/face to face

В Сети появился трейлер предстоящего боевика «Под водой» с Кристен Стюарт в главной роли. По сюжету, звезда «Сумерек» сыграет женщину, которая вместе с группой ученых окажется в ловушке на глубине в семь миль. Героям картины придется выживать в опасных условиях и наскоро строить отношения, так как они друг друга практически не знают.

Персонаж Стюарт носит короткую стрижку. Вероятно, именно для этой роли актриса изменила свой имидж «под мальчика».

Отметим, что фильм был снят еще в начале 2017 года, бюджет составил 65 тысяч долларов. Выход картины намечен на январь 2020-го. Но перед этим, в ноябре, мы увидим Стюарт в другом проекте — комедийном боевике «Ангелы Чарли», продолжении одноименной кинофраншизы.

Напомним, сейчас актрисе 29 лет, она не скрывает своих бисексуальных наклонностей и открыто встречается с девушками.

Пойдете в кино на фильм «Под водой»?

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«Под водой»Кристен Стюартновый трейлер

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Вышел трейлер боевика «Под водой» с Кристен Стюарт
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