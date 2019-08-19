Школьник, озвучивший Симбу, потратит гонорар на подарок маме

Для юного Давида Хиникадзе роль в фильме «Король Лев» - уже второй опыт работы с Disney.

Участник пятого сезона шоу «Голос. Дети» Давид Хиникадзе озвучил львенка Симбу в русской версии недавней трехмерной экранизации истории Короля Льва. Кстати, это не первый его опыт дубляжа. 11-летний мальчик уже подарил свой голос ребенку-чашечке из фильма «Красавица и чудовище».

Паренек рассказал изданию StarHit, что когда его пригласили на прослушивание в Disney, он до последнего не знал, какая роль ему достанется. Но потом режиссер хвалил его за быстрое вхождение в образ. Как и любой актер озвучки, мальчик получил гонорар за свой голос. Сейчас он решает, на что его потратить: на модные беспроводные наушники или на подарок маме.

Школьник добавил, что большинство его друзей даже не знают об участии парня в дубляже «Короля Льва», так как работа проходила во время летних каникул.

А вы смотрели нового «Короля Льва» в кино?