Снимаются не ради награды: актеры, у которых пока нет «Оскара»

Иногда после просмотра очередного киношедевра становится обидно, что любимый актер до сих пор не награжден престижной премией Американской киноакадемии.

Оказывается, чтобы получить заветную статуэтку, недостаточно быть главным героем блокбастеров и вызывать восторг миллионов зрителей. Есть целая плеяда звезд мировой величины, которым так и не удалось за время всей своей блистательной карьеры стать обладателем вожделенного золотого «гомункула».

Кира Найтли

Актриса из Великобритании начала свое звездное шествие еще шестилетней малышкой. С тех пор она стала всемирно известной кинодивой, сыграв в таких фильмах, как «Бей как Бэкхем», «Пираты Карибского моря», «Король Артур» и многих других картинах. Роль Элизабет Беннет в ленте «Гордость и предубеждение» принесла актрисе номинацию на «Оскар». Но в тот раз статуэтка ушла в другие руки.

Дженнифер Энистон

Кто же не помнит Дженнифер в ее звездном телеамплуа — Рейчел Грин в сериале «Друзья»? С тех пор Энистон стала заслуженной звездой комедийного кино, заимела собственную звезду на Аллее Славы в Голливуде, поставила на полочку «Эмми» и «Золотой глобус», но место под «Оскар» до сих пор пустует. Мало того: ее даже ни разу не номинировали на эту престижную награду, чем очень недовольны ее многочисленные фанаты.

Камерон Диаз

«Оскар» – это абсолютно неважно для меня… Я делаю то, что делаю, не затем, чтобы меня чем-то там наградили. Так что для меня «Оскар» вовсе не интересует», — говорит Камерон. Сложно поверить в то, что это правда. Особенно, когда понимаешь, что за ее плечами более трех десятков ролей и мировое признание, которое никоим образом не отмечено ушлыми киноакадемиками. Ну, вот скажите: неужели не достойны награды «Ангелы Чарли», где актриса сыграла с Люси Лью и Дрю Берримор?

Киану Ривз

Фильмы, в которых появляется Киану, немедленно становятся бестселлерами. Великолепный Нео из «Матрицы», экзорцист из «Константина», сын Нечистого из «Адвоката Дьявола», Джон Уик из одноименной франшизы… Можно перечислять фильмы, в которых снялся Киану Ривз, и все они будут на слуху. За свои киноработы Киану получил не одну награду, но вот на «Оскар» ни разу даже не номинировался.

Джонни Депп

Зато великолепный Джонни трижды был номинантом на золотую статуэтку, и все три раза волновался зря: награда уходила соперникам. Актер тоже делает вид, что ему все равно. Он говорил, что просто занимается своим делом, делает то, что хочет видеть сам. «Идея премирования «Оскаром» предполагает, что ты с кем-то конкурируешь. А я ни с кем не конкурирую», — ворчит Джонни Депп. Ну, что же: ему есть на что обижаться.

Брэд Питт

Где-то рядом с Деппом обижается и Брэд Питт. Бывший муж Анджелины Джоли тоже трижды был номинантом на «Оскар» и тоже трижды его обходили на последнем повороте. Нет, у Питта есть «Оскар», но он никоим образом не касается его заслуг на актерском поприще. В 2014 году Питт получил его за то, что выступил одним из продюсеров ленты «12 лет рабства». Согласитесь, когда ты всемирно известный актер, обидно получить «Оскар» за продюсерство.

Джим Керри

А вот блистательного комика Джима Керри, кажется, киноакадемия вообще не берет в расчет. Его для «Оскара» будто и не существует. Несмотря на то, что помимо комедийных ролей в арсенале актера такие замечательные картины, как «Шоу Трумэна» или «Вечное сияние чистого разума», кинопремия обходит Керри вниманием. В любом случае, фильмы, в которых снялся этот талантливый мастер перевоплощений, навсегда вошли в историю мирового кинематографа.

Брюс Уиллис

Этот Крепкий орешек переплюнул Дженнифер Энистон в количестве «Эмми» и «Золотых глобусов», у него тоже своя звезда на голливудской Аллее Славы. Но сколько ни присутствовал на церемониях награждения «Оскаром», ему ни разу не удалось подержать в руках собственную статуэтку. Будь я Брюсом Уиллисом без очередного «Оскара», стала бы я еще раз спасать этот мир от огромного астероида или злобных инопланетян? Нет, и еще раз нет!

Том Круз

А вот Том Круз не строит из себя покорную лапочку. Он не скрывает, что любит всякие поощрения. Со своей неотразимой улыбкой Том вещает: «Церемонии награждения и награды – это замечательно! Не могу сказать, что мне достаточно тех, что у меня есть. Я хочу еще! Но если их у меня не станет больше, я не стану очень уж расстраиваться». Оно и верно: мировая слава против трех неудавшихся номинаций на «Оскар» — это ли проблема?

Антонио Бандерас

Ах, этот жгучий мачо с зажигательной гитарой наперевес! Сколько женщин сходили по нему с ума! Сколько мужчин бриолинили волосы, пытаясь достичь хоть какого-то сходства с великолепным Антонио! Но и он, обладая огромной харизмой, неизменно привлекающей и режиссеров, и зрителей, не удостоен ни одного самого малюсенького «Оскара». Альмодовар, Тарантино, Родригес, десятки кинонаград на всех престижных кинофестивалях! Отсутствие «Оскара»? Да и подумаешь!

Уилл Смит

Смиту как-то не везет. Когда-то он умудрился отказаться от роли Нео в фильме «Матрица». Он решил, что фильм «Дикий, дикий Запад» принесет большую известность. О, как же он ошибался! Уилл до сих пор нарасхват в Голливуде, но даже при том, что его роли громкие и значимые, а фильмы достойные и кассовые, оба раза, когда его выдвинули на «Оскар», тоже были неудачными. Смит не отчаивается и снимается в новых картинах, справедливо полагая, что чем больше фильмов – тем больше шансов быть замеченным «Оскаром».

Роберт Дауни-младший

По версии хорошо умеющего считать чужие деньги Forbes, Дауни-младший три года подряд возглавлял список самых высокооплачиваемых голливудских звезд. Это не помогло с «Оскаром». Дауни пытался привлечь удачу по-другому: он сыграл в фильме, где его персонаж был пятикратным лауреатом «Оскара». Но даже такой выпад не спровоцировал высокое жюри на вручение премии. Так… Поманили номинацией и на этом дело кончилось.

Конечно, мы перечислили далеко не всех достойных «Оскара» актеров. Может быть, вы дополните список в комментариях?