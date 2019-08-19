«Angry Birds 2» стал лидером проката на выходных

Новый анимационный фильм собрал в кинотеатрах больше, чем другие картины.

Второй полнометражный мультфильм по мотивам известной мобильной игры «Angry Birds» стал лидером российского проката в минувшие выходные (15-18 августа). Как сообщается на сайте Kinobusiness, картина собрала за указанный период 231,8 миллиона рублей, обойдя «Однажды… в Голливуде» и другие недавние премьеры.

Очевидно, что анимационные фильмы для детей по-прежнему пользуются большим спросом. Кроме того, сейчас практически не найдешь ребенка, который бы не знал игру «Angry Birds». Сюжет рассказывает о противостоянии разноцветных птичек и зеленых свиней, живущих на разных островах. В сиквеле враждующие стороны объединяются, чтобы сразиться с новым противником.

Напомним, вторую часть «The Angry Birds Movie» сняли после кассового успеха первой. При бюджете в 73 миллиона долларов она принесла создателям более 350 миллионов в прокате.

А вы уже сходили на новый мультфильм про разъяренных птичек?