Шестой «Терминатор» и другие сиквелы, которые выйдут этой осенью

В последнее время стало сложно выбрать фильм для просмотра в кинотеатре: как ни «Рэмбо», так «Рэмбо-5», как ни «Матрица», так «Матрица-3». А если не смотрел первые две «Матрицы»? Что делать неподготовленному зрителю?

Все чаще кинематограф оглядывается назад, возвращаясь к старым сюжетам, которые когда-то привлекали в кинотеатры миллионы зрителей. Что это: следование интересам публики или попытка на волне популярности фильма или на ностальгии выжать из темы все до последнего цента?

Вот и этой осенью на больших экранах снова появится несколько сиквелов. Портал Teleprogramma.pro расскажет о нескольких из них, а вы решите: хотите ли тратить время на продолжение уже известных вам историй или попробуете посмотреть что-нибудь со свежим сюжетом.

5 сентября, «Оно-2»

Леденящий душу ужастик «Оно» по Стивену Кингу получил свое продолжение, еще не выйдя впервые на экраны. Говорят, что сам Кинг нервничал, когда смотрел рабочие материалы второй части. Удивительно симпатичный актер под маской безумного клоуна-убийцы стал квинтэссенцией зла для многих почитателей творчества Кинга.

С выходом первой части фильма ухудшилось отношение к клоунам. Дошло до того, что представители профсоюза клоунов (да-да, есть и такой!) устраивали пикеты с тем, чтобы Кинг прекратил подрывать авторитет давней и уважаемой профессии.

Естественно, мэтр не внял мольбам и клоунаде придется претерпеть еще минимум одну волну ажиотажа вокруг ее представителей. В начале осени фильм «Оно-2»собирается показать рекордное количество кинотеатров по всему миру.

12 сентября, «Пункт назначения: Смайл»

Те, кто смотрел первые «Пункты назначения», ничего нового для себя не найдут. Сценарий все тот же: все умрут. Единственное, что представляет интерес для любителей этой франшизы, это то, как они умрут. Здесь сценаристы были довольно изобретательны.

Главным Злом на этот раз стал старый фотоаппарат типа «Полароид», главной ценностью которого является способность делать мгновенные снимки. Компания развлекается, фотографируясь, но потом все, кто на эти снимки попал, начинают один за другим умирать. Полиция не может связать смерти между собой. Но владелица злополучного артефакта догадывается, в чем дело. Вот только уже слишком поздно.

vladpech00: «…фильм не имеет в первой половине никакой интриги, и в конце появляется закрученный и запутанный сюжет, который к тому же лихо закрученный в разные стороны, видно что в конце сценаристы лихо оторвались»

19 сентября, «Рэмбо: Последняя кровь»

Этот фильм ждут многие. Шутка ли? Он был чуть ли не первым фильмом, появившимся и тысячи раз переписанным на видеокассетах. Его каждый день крутили в подпольных видеосалонах, расположенных в обычных квартирах счастливых обладателей видеомагнитофонов.

На листе формата А4 утром на час вывешивалась афиша с указанием того, что будет показано желающим приобщиться к культуре. Страждущие читали, а вечером несли рубль – столько стоил вход в видеосалон.

Кассету с «Рэмбо» затирали до дыр, и это – не преувеличение. Иногда прямо на сеансе ремонтировалась пленка, а в особо затертых местах текст за персонажей проговаривал хозяин квартиры.

Сейчас Рэмбо возвращается. Огромный экран, прекрасный звук, четкое изображение. Знатоки франшизы говорят, что «Рэмбо» — чуть ли не единственная серия фильмов, в которой каждая следующая часть лучше предыдущей. Что же нам покажет стареющий Сильвестр Сталлоне? Говорят, старичок еще очень ого-го!

24 октября, «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Те, кто смотрел первую часть «Зомбилэнда», могут быть уверены: приключения тогда только начинались. Развеселая четверка охотников на мертвецов начинает играть новыми красками. Если раньше им была уготована участь чистильщиков мира от мертвых, то теперь им придется отбиваться и от живых. И охота предстоит еще та.

К тому же, как говорят, создатели вывели на заметный план как изюминку отношения между членами команды. И отношения эти не всегда пышут счастьем, согласием и добром. Для того, чтобы понять, чем все это кончится, стоит посмотреть продолжение фильма, который некогда был очень интересен зрителям.

31 октября, «Терминатор: Темные судьбы»

Начало франшизы уходит корнями во времена первого «Рэмбо». Посетители видеосалонов тех времен даже прощались друг с другом, произнося загробным голосом «Ай’л би бэк!» (I’ll be back). Эта фраза стала самой цитируемой среди киноцитат.

Прошло 35 лет и «железный Арни» снова возвращается на экраны в образе Терминатора. Видимо, актер очень скучал по этой своей роли, потому что согласился на предложение Джеймса Кэмерона без колебаний и сомнений.

Помните, как продюсеры «Игры престолов» проигнорировали мольбы фанатов переснять стыдную для создателей шоу скомканную и полную нелепостей концовку? Так вот, создатели «Терминатора» не намерены совершать такой же ошибки.

Один из продюсеров, Дэвид Эллисон, еще на стадии создания сценария рассказал, что сюжет будет развиваться так, как хотели фанаты со времен выхода второго «Терминатора».

В общем, те, кто вырос на первых частях перечисленных фильмов, вполне может пойти и либо поностальгировать, наблюдая новые приключения любимых некогда героев или же преисполниться гневом на создателей новой подачи старого любимого кино.

А вы как относитесь к продолжению старых фильмов? Стоит ли тратить ресурсы на прошлое? Или лучше искать новые сюжеты?