КИНО

Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»

Работать над фильмом ей помогал Гоша Куценко.

Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»
Любовь Толкалина Фото: globallookpress.com

Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче». 41-летняя актриса Любовь Толкалина приехала на него с дебютной картиной под названием «Пушкин 220», в которой выступила в качестве режиссера. В ней же она сыграла и главную роль, пишут РИА «Новости». Лента посвящена юбилею писателя.

Фильм идет всего девять минут. По сюжету, главная героиня оказывается в антикварном магазине, где случайно находит бюст поэта. Важным элементом короткометражки стали произведения Беллы Ахмадулиной. Работать над картиной Любови Толкалиной помогал Гоша Куценко.

Напомним, ранее актрисе пришлось уйти из соцсети из-за агрессивного поведения поклонников. В начале августа в городе Ейск пришлось отменить спектакль «Мастер и Маргарита», где играет Толкалина. Из-за усиленного контроля на границе города автобус с труппой задержали.

Когда актриса вышла к публике сообщить об этом, ее буквально осыпали оскорблениями. Волна негатива выбила Любовь из колеи, и она несколько дней не обновляла блог.

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Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»
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