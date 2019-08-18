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Актриса из «Оно 2» призналась, что боится идти на премьеру хоррора

Дочь Джоан Грегсон отказалась смотреть новую картину с участием мамы.

Актриса из «Оно 2» призналась, что боится идти на премьеру хоррора
Кадр из фильма "Оно 2" (2019)

В начале сентября в России на широкие экраны выходит фильм ужасов «Оно 2». Зрители вновь встретятся с жутким клоуном, которого играет актер Билл Скарсгард.

Для некоторых на съемочной площадке работать над хоррором было крайне непривычно. Об этом интернет-порталу Empire рассказала актриса Джоан Грегсон, которая исполнила роль «милой» старушки миссис Керш. Она получила большое удовольствие от работы над проектом и с нетерпением ждет премьеры, но при этом невероятно боится смотреть фильм ужасов целиком.

«С нетерпением жду премьеры фильма, и до смерти боюсь его смотреть, я знаю, в нем есть много такого, что может меня напугать», — высказалась Грегсон.

Актриса также отметила, что одна из ее дочерей уже отказалась смотреть картину из-за страха.

Напомним, в сентябре Россию ждет еще одна большая премьера. Только в этот раз речь идет не об ужасах, а о приключениях. 19 сентября начинается прокат картины «Тайна печати дракона». Чтобы представить фильм, в Москву лично приедет продюсер и исполнитель главной роли Джеки Чан. Премьера состоится в кинотеатре «Октябрь».

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"Оно"клоунФильм "Оно 2"фильмы ужасовхоррор

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Актриса из «Оно 2» призналась, что боится идти на премьеру хоррора
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