Элвис Пресли станет шпионом в мультсериале от Netflix

Экс-супруга покойного певца заявила, что в детстве он хотел быть супергероем.

Американская компания Netflix анонсировала анимационный фильм под названием Agent King. Главным его героем станет культовый музыкант Элвис Пресли. Только зрители увидят его не на сцене с гитарой в руках. Музыкант перевоплатится в шпиона, который будет защищать родную страну от сил зла.

Компания для анонса комедийного сериала выбрала особое время. Его приурочили к годовщине смерти американского певца. Элвис Пресли ушел из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет, пишет интернет-издание Deadline.

Над сценарием будущей картины работает Майк Арнольд. Писать подобную историю ему уже приходилось. Ранее он работал над сценарием анимационного шоу о шпионском агентстве «Арчер». Арнольд также выступит исполнительным продюсером комедийного сериала.

В производстве анимационного фильма примет участие бывшая супруга Элвиса Пресли Присцилла. Она рассказала, что в детстве исполнитель мечтал стать супергероем. Описывая сериал, экс-супруга певца также добавила, что зрители увидят такого Элвиса Пресли, которого не знали раньше.