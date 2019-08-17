КИНО

В Сети появился трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса»

Премьера первого эпизода намечена на 10 сентября. Всего будет десять серий.

В Сети появился трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса»
Кадр из сериала «Мистер Мерседес» (2017-2019)

На видеохостинге появился трейлер третьего сезона детективного сериала «Мистер Мерседес» Дэвида Келли, который снимают по одноименному роману писателя Стивена Кинга. Пока он доступен только на английском языке. Вместо с роликом в Интернете опубликовали и синопсис картины.

В основе сюжета – расследование убийства писателя Джона Ротстайна. Уходя из его дома, «гости» еще прихватили и неопубликованные произведения автора, которые оцениваются в миллионы долларов.

Искать преступников будет детектив, полицейский на пенсии Билл Ходжес, которого играет ирландский актер Брендан Глисон. Зрители также его знают по фильмам о Гарри Поттере, где он перевоплотился в сварливого преподавателя Грозного Глаза Грюма.

Поклонников сериала вновь ждет десять эпизодов. Премьера первой серии запланирована уже на 10 сентября. Напомним, проект анонсировали еще в 2015-м. Первый сезон зрители увидели спустя пару лет.

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Мистер Мерседесновый сезон сериалановый трейлер

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В Сети появился трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса»
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