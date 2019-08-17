В Сети появился трейлер третьего сезона «Мистера Мерседеса»

На видеохостинге появился трейлер третьего сезона детективного сериала «Мистер Мерседес» Дэвида Келли, который снимают по одноименному роману писателя Стивена Кинга. Пока он доступен только на английском языке. Вместо с роликом в Интернете опубликовали и синопсис картины.
В основе сюжета – расследование убийства писателя Джона Ротстайна. Уходя из его дома, «гости» еще прихватили и неопубликованные произведения автора, которые оцениваются в миллионы долларов.
Искать преступников будет детектив, полицейский на пенсии Билл Ходжес, которого играет ирландский актер Брендан Глисон. Зрители также его знают по фильмам о Гарри Поттере, где он перевоплотился в сварливого преподавателя Грозного Глаза Грюма.
Поклонников сериала вновь ждет десять эпизодов. Премьера первой серии запланирована уже на 10 сентября. Напомним, проект анонсировали еще в 2015-м. Первый сезон зрители увидели спустя пару лет.