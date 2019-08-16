Лю Канг вернется на большой экран в новой экранизации Mortal Kombat

Молодой китайско-канадский актер Луди Линь, известный по фильму «Могучие рейнджеры» и сериалу «Черное зеркало», ведет переговоры с кинокомпанией New Line Cinema, чтобы сыграть в новой экранизации культовой компьютерной игры Mortal Kombat. Как сообщает издание Variety, артист претендует на роль, пожалуй, самого популярного персонажа «Смертельной битвы» — Лю Канга. И у него хорошие шансы, так как для съемок «Черном зеркале» актер изучал кунг-фу.

Напомним, подобный фильм уже был снят в 1995 году, а затем изрядно раскритикован, как и многие попытки перенести сюжеты игр на большой экран. Однако, сборы у него были неплохие, и вдогонку было снято продолжение и сериал. Новая экранизация должна привлечь немало внимания. За почти три десятилетия список персонажей игры расширился до более чем 70 бойцов, но Лю Канг уже точно будет в новом фильме.

Выход картины ожидается в марте 2021 года.

А вы играли когда-нибудь в Mortal Kombat?