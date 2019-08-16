КИНО

Режиссер «Экипажа» поддержал идею снять фильм о «чуде на кукурузном поле»

Создать кино на основе нашумевшей истории ранее предложил Федор Бондарчук.

Режиссер «Экипажа» поддержал идею снять фильм о «чуде на кукурузном поле»
Кадр из фильма «Экипаж» (2016)

Всю страну поразила новость о двух пилотах  — Дамире Юсупове и Георгии Мурзине. Самолет, которым они управляли, направлялся из Москвы в Симферополь. В воздухе судно столкнулось со стаей птиц, из-за чего отказали двигатели.

Несмотря на экстренную ситуацию, пилоты смогли посадить самолет на кукурузном поле, сохранив жизни 226 пассажиров и членов экипажа. Эта история вдохновила режиссера Федора Бондарчука. Он хочет снять фильм о «чуде на кукурузном поле».

Его идею поддержал в разговоре с Teleprogramma.pro режиссер киноленты «Экипаж» Николай Лебедев. Более того, он и сам не против создать подобную картину, но отбирать инициативу у коллеги не собирается. Тем более, режиссер уже работал над фильмом с похожей историей.

«Я знаю, что у нас много замечательных специалистов сидит за штурвалом, я с ними знаком, это и мужчины, и женщины, они фантастические и о каждом можно снять картину. И про эту ситуацию, конечно, тоже, про этих замечательных летчиков», — высказался режиссер «Экипажа».

В Сети пользователи уже активно обсуждают актеров, которые могли бы принять участие в будущей картине Бондарчука. По мнению многих, на роль пилота Дамира Юсупова идеально подойдет Егор Бероев. Внешне они поразительно похожи.

С этим согласился Лебедев. Он добавил, что по-настоящему сильных и волевых людей всегда могут сыграть Владимир Машков, Данила Козловский и другие.

«Что касается внешнего сходства, то мне всегда казалось, что важнее всего внутреннее», — добавил режиссер.

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БондарчукНиколай ЛебедевФедор БондарчукЭкипаж

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Режиссер «Экипажа» поддержал идею снять фильм о «чуде на кукурузном поле»
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