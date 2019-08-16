В Москве спилили дерево, под которым снимали культовую сцену из «Бригады»

В Москве спилили дерево, но не простое, а киношное. В начале 2000-х под этим ясенем на смотровой площадке Воробьевых гор была снята сцена для культового сериала «Бригада». Та самая, в которой четыре друга объединились в банду и поклялись всегда быть вместе. Долгое время место было своеобразной точкой притяжения поклонников картины, его нередко снимали для роликов YouTube.

Как сообщает «Комсомольская правда» дерево уже состарилось и иссохло, поэтому его пришлось спилить.

Напомним, сериал «Бригада» рассказывает о тяжелых для страны 90-х годах, разгуле преступности и появлении криминальных кланов. В центре сюжета — четыре друга, которые объединяются в группировку, чтобы урвать свой кусок в изменившемся мире. Создатели картины вдохновлялись гангстерскими фильмами. Проект сделал популярными целый ряд малоизвестных актеров. В 2003 году телесериал получит премии «ТЭФИ» и «Золотой орёл».

Напомним, недавно из Америки пришла новость о том, что дуб, под которым снимали культовую сцену из фильма «Побег из Шоушенка», распилили на сувениры.

Как вы думаете, в России догадаются сделать то же самое с «бригадным» ясенем?