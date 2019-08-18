Фильм, в который никто не верил: как снимали «Привидение» с Патриком Суэйзи

18 августа – день рождения Патрика Суэйзи, американского актера и танцовщика.

Его нет с нами уже почти 10 лет, но поклонники яркого таланта артиста продолжают снова и снова пересматривать фильмы с его участием – «Грязные танцы», «Дом у дороги», «На гребне волны» и, конечно же, «Привидение» — один из самых красивых и трогательных фильмов о любви, которая оказалась сильнее самой смерти.

Фильм «Привидение» был снят в 1990 году, и, хотя в будущем году ему исполнится 30 лет, он по-прежнему остается современным и интересным.

Молодая пара – Сэм и Молли – счастливы вместе. Но однажды их счастью приходит конец: Сэм погибает от рук бандита. Однако он не сразу уходит от Молли – он становится призраком и находится рядом, чтобы оберегать любимую. Сэм-призрак сам расследует собственное убийство и с помощью медиума (эту роль исполнила блистательная Вупи Голдберг) спасает Молли от смерти.

Мы расскажем о том, как создавалась эта культовая лента. Просто удивительно, сколько препятствий возникло на пути к успеху!

Никому не нравился сценарий

История, которую рассказал в своем сценарии Брюс Джоэл Рубин, придумана им не за письменным столом. По его словам, нечто похожее произошло с ним самим. Однажды в молодости он чуть не умер. Тот краткий миг, который отделял его от смерти, запомнился ему на всю жизнь.

По словам сценариста, «там» ему было так хорошо, что он не хотел возвращаться. И только мысли о любимой жене Бланш подтолкнули его к возвращению. Он даже сам на некоторое время стал призраком – как рассказывал Брюс, его душа покинула тело и наблюдала за миром людей сверху.

Когда же он пришел в себя, то понял: он просто обязан рассказать об этом людям! Несколько лет ушло на написание сценария. А потом очень долго пришлось бегать по студиям – никто не хотел снимать по нему фильм, считая историю наивной сказочкой.

Сценаристу не нравился режиссер

Наконец, на студии Paramount Pictures заинтересовались сценарием. Брюс сначала обрадовался. Но потом узнал, что режиссером будет Джерри Цукер, снимавший до тех пор только комедии («Голый пистолет», например). В мечтах же сценарист видел режиссером своего фильма Стэнли Кубрика или Милоша Формана.

Как признавался Рубин, он даже плакал от отчаяния, не надеясь на хороший результат: ведь «Привидение» — это драматическая история, а не комедия!

Режиссеру не нравился актер на главную роль

Брюс с самого начала предложил на главную роль Патрика Суэйзи. Однажды он видел интервью с ним, и его поразила мужская искренность актера: рассказывая о смерти отца, он плакал.

Но Джерри Цукер наотрез отказался. Ему нужен был Брюс Уиллис – но тот отказался, посчитав сценарий недостаточно интересным (потом, конечно, пожалел о своем решении). Отказались один за другим и другие звезды – Аль Пачино, Том Хэнкс, Джонни Депп, Том Круз, Микки Рурк, Алек Болдуин…

Сопротивление режиссера было сломлено, когда Патрик Суэйзи прочитал вслух сценарий. На финальных фразах у всех на глазах были слезы… Стало ясно: лучше Патрика роль Сэма не сыграет никто.

Вместо Деми Мур хотели снять Николь Кидман

Деми Мур не сразу согласилась играть возлюбленную призрака. Да и режиссер поначалу видел в этой роли другую голливудскую красотку – Николь Кидман. Кроме нее, пробы проходили Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Мадонна…

Деми Мур покорила сердца съемочной группы своей способностью заплакать в нужный момент. Более того – она контролировала, из какого глаза потечет слеза. И все это выглядело очень убедительно и трогательно.

Вупи Голдберг получила за фильм «Оскар»

В роли ясновидящей – эксцентричной Оды Мэй, помогающей мертвому парню в его расследовании, — хотели снять известную телеведущую Опру Уинфри. Но она к началу съемок неожиданно сильно похудела.

Взять в фильм Вупи Голдберг уговорил Цукера Патрик Суэйзи – он видел в ней огромный комический талант, был ее поклонником, хотя лично знаком не был. Режиссер долго сопротивлялся, но Патрику удалось сломить его сопротивление. Результат – «Оскар» в руках счастливой 35-летней Вупи за роль второго плана. Плюс другие престижные награды, сумасшедшая популярность и десятки новых предложений от режиссеров.

Песня была написана для другого фильма

Трогательная мелодичная песня Unchained Melody вот уже почти 30 лет ассоциируется у зрителей только с «Привидением». И мало кто знает о том, что на самом деле эта песня была написана на 35 лет раньше и использовалась в фильме под названием Unchained – это была… тюремная драма.

Для «Привидения» песню исполнил дуэт The Righteous Brothers, и именно это исполнение стало самым популярным, хотя ее пробовали исполнять разные артисты. Самые известные варианты принадлежат Элвису Пресли, Синди Лаупер, U2.

Сцена с гончарным кругом

Патрик Суэйзи потом признавался, что сцена с гончарным кругом, вошедшая в «золотую коллекцию» мирового кино, получилась невероятно чувственной и эмоциональной. По его мнению, в этой сцене правдиво показана глубокая взаимосвязь между влюбленными, их искренняя любовь и страсть.

Прическа Деми Мур стала культовой

Деми Мур проходила пробы с длинными волосами. А перед началом съемок, ни с кем не посоветовавшись, подстриглась очень коротко. Режиссер сначала был взбешен, но потом понял: именно такая прическа для героини – идеальна.

После выхода на экран «Привидения» тысячи женщин захотели носить такую же прическу, как у Молли в фильме. Другой вопрос – всем ли она подошла…

Квартира Молли взлетела в цене

Для съемок была использована реальная квартира в районе Сохо, принадлежавшая художнице. Сегодня этот район считается привилегированным, чтобы снять здесь квартиру, понадобится не меньше 3 тысяч долларов в месяц.

Неприятные звуки

Темные призраки-тени, набрасывающиеся на отрицательного героя после его смерти, издавали ужасно неприятные звуки, буквально леденящие кровь. Чтобы добиться такого эффекта, звукорежиссеры прокрутили задом наперед в замедленном темпе… плач младенца.

Патрик Суэйзи в финальной сцене думал об умершем отце

Невероятно эмоциональной и трогательной получилась финальная сцена – когда Сэм, выполнив свою миссию на земле, все-таки покидает Молли. В глазах Патрика Суэйзи – неподдельные слезы, видно, что его переполняют эмоции. Актер признавался, что в эти минуты он думал о своем умершем отце, которого очень любил.

Где посмотреть фильмы с Патриком Суэйзи бесплатно

Чтобы посмотреть «Привидение» и другие фильмы с Патриком Суэйзи бесплатно, вы можете зайти на такие порталы, как wakino.ru, ivi.tv, kinoru.mail, videoplenka.info, kinoakter.net, и другие.

Без сомнения, таким популярным фильм «Привидение» сделала работа всей команды. И все-таки без талантливой игры Патрика Суэйзи, думается, он не получился бы таким пронзительным, как вам кажется?