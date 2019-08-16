КИНО

Джеки Чан представит в России картину «Тайна печати дракона»

Премьера в присутствии звездного актера состоится в кинотеатре «Октябрь» 10 сентября.

Джеки Чан представит в России картину «Тайна печати дракона»
Джеки Чан Фото: AP/Associated Press/East News

В России 19 сентября выйдет на широкие экраны картина «Тайна печати дракона». На премьеру в РФ приедет продюсер и исполнитель одной из главных ролей в российско-китайском фильме Джеки Чан.

Его визит намечен на 10 сентября. В столице также состоится пресс-конференция с его участием. Картину представят в кинотеатре «Октябрь», пишет ТАСС.

«Тайна печати дракона» — это уже вторая часть франшизы российского режиссера Олега Степченко. В основе картин – приключения героя по имени Джонатан Грин. Первый фильм необычной саги назывался «Вий 3D». В его основу легли произведения писателя Николая Гоголя.

Новая картина объединила артистов разных стран: Англии, России, Китая, Америки. Компанию Джеки Чану на съемочной площадке также составили Арнольд Шварценеггер и уже покойный Рутгер Хауэр.

Джеки Чан не первый раз приедет в Россию. Он уже посещал Москву, когда презентовал третью часть картины «Доспехи Бога». Это было в 2012-м. Спустя четыре года звезда фильма «Час Пик» посетил фестиваль китайского кино.

Напомним, ранее в Россию приезжал режиссер Квентин Тарантино. Он представил свою 9-ю работу «Однажды…в Голливуде», которую зрители тепло приняли. На пресс-конференции создатель «Криминального чтива» рассказал, что планирует выпустить еще одну киноленту.

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«Тайна печати дракона»Джеки Чанкинопремьера

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Джеки Чан представит в России картину «Тайна печати дракона»
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