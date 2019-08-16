«Режиссер перемудрил»: Кит Харингтон не спас новый фильм Ксавье Долана от критики

Некоторые зрители с недоумением отнеслись к тому, в каком виде на экраны вышел фильм молодого режиссера Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Никто не ожидал того, что зрителям покажут не стройное повествование, а какую-то непонятную авторскую нарезку. Ведь режиссер работал над сведением картины в единое целое больше двух лет!

Татьяна Шорохова: «Долан не шепчет, а кричит, что знаменитости тоже люди и тоже сталкиваются с нетолерантностью и одиночеством».

Фильм не мог стать провальным изначально. Ведь он близок самому режиссеру. Когда-то Ксавье, которому было всего восемь лет, был настолько впечатлен фильмом «Титаник», что написал письмо самому Леонардо Ди Каприо, выразив свое восхищение.

Ясное дело, мальчишке никто не ответил, но сам факт написания этого письма Ксавье пронес через года. Этот случай и лег в основу сценария фильма о друзьях по переписке. Немного правды, немного выдумки, много скандальной составляющей и – вуаля! – фильм готов.

Исходя из предварительной информации, кино обещало быть на слуху. Заявленная тема дружбы взрослого мужчины и ребенка — весьма обсуждаемая. Ждали, что режиссер представит работу на Каннском кинофестивале, но он неожиданно отказался, заявив, что собирается полностью пересмотреть ее монтаж.

Как снимался фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Решение было достаточно странным, потому что работа над фильмом шла уже с 2014 года — тогда были приглашены актеры. Дальше был двухлетний период доработки сценария и подготовки к самому съемочному процессу. Съемки начали в 2016 году.

Казалось, что у режиссера за два года подготовки сложилась цельная картина того, что он собирается увидеть на выходе. Но в 2018 году Долан решил кардинально изменить концепцию фильма и заперся в монтажной.

То, что вышло «из-под пера» режиссера, возможно, и хорошее кино, но зрителя уже не зацепит так, как это планировалось. Все называют провалом именно монтаж картины. Ведь интересна и тема, и сценарий, и актеры.

В фильме серьезный актерский состав

У Ксавье Долана талант привлекать к работе над своими фильмами актеров с громким именем. Вот и в «Джоне Ф. Доноване» снялись звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, Сьюзан Сарандон («Иствикские ведьмы», «Мачеха», «Милые кости»), Натали Портман («Леон», «Звездные войны», «Черный лебедь»).

Но даже их присутствие не спасло картину от волны критики. Да, такие мэтры как Портман и Сарандон сделали в фильме многое. Да, присутствует всегда подкупающая коронная улыбка Харингтона, но мы-то видим, как он за улыбкой прячет боль. И при этом картина не вызывает той волны участия, на которую рассчитывали ее создатели.

Анастасия Сохач: «Несмотря на долгий период работы над драмой «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», она все равно кажется незавершенной. Лента напоминает отрывки из разных фильмов, которые не очень хорошо вяжутся между собой».

Еще во время работы Долана над монтажом фильма стало ясно, что работа продвигается не так, как хотелось Ксавье. Когда он выходил из монтажной комнаты, все ждали плохих новостей.

Режиссер кардинально перекроил всю картину

Сначала стало известно, что режиссер полностью удалил из фильма целую сюжетную линию, в которой была роль у Джессики Честейн. Потом Долан наотрез отказался везти фильм на фестиваль в Канны. А уж когда Долан объявил, что представит фильм на небольшом по меркам кинематографов домашнем фестивале в Торонто, все окончательно заволновались о судьбе будущего шедевра.

Как оказалось, волновались не зря: структура ленты чрезмерно усложнена. История внутри истории – к этому зритель уже привык. Но присутствуют несколько сюжетных линий, которые переплетены между собой, к тому же восприятие информации, поступающей со всех сторон, усложнено еще и прыжками по времени.

Эпизоды из жизни главного героя – Донована – будто живут сами по себе. Это создает впечатление, что в картину нарезали и приклеили сцены из других фильмов. При этом фильм имеет сильную завязку, а Джейкоб Тремблэр, исполняющий роль юного Тернера, вызывает неподдельную симпатию.

Но к середине повествования зритель настолько опутан сменой кадров, сюжетов и декораций, что у него уже нет времени оформлять симпатии или антипатии: приходится следить за ходом повествования, постоянно пытаясь сложить из разрозненных кусочков паззла цельную картинку.

Критики отмечают, что Долан снова перенес в свое произведение свою постоянную тему – отношения героев с их матерями. Видимо, это что-то личное, ведь иначе режиссер не стал бы так муссировать эту линию из раза в раз.

Ольга Белик: «Очень милое, трогательное, местами пронзительное кино, но не более».

Какие-то сцены отсняты в стиле старого голливудского семейного кино, актеры произносят пафосные речи. Важные для режиссера вещи проговариваются по нескольку раз (дважды в отсылках к 2006 году и дважды в сценах интервью 2018 года). Видимо, чтобы зритель лучше их усвоил как аксиомы.

При всех недостатках картины о ней уже говорят как о несостоявшемся байопике Майкла Джексона. Якобы непонятый и одинокий человек ищет чистой дружбы с маленьким ребенком. Для того, чтобы понять, что же именно хотел сказать режиссер, снявший столь неординарную и скандальную картину, нужно посмотреть фильм.

Премьера состоялась 15 августа, с этого дня фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» можно посмотреть в кинотеатрах сетей Синема Парк, Каро, Формула Кино, Пять звезд и других.

Может ли иметь место дружба между взрослым мужчиной и мальчиком? Что думаете по этому поводу вы?