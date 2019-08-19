5 сериальных историй про женщин, которые ищут свое счастье

Светлана Ходченкова, Валерия Федорович и Ингрид Олеринская в образах сильных и независимых героинь.

На телеэкраны выходит все больше многосерийных историй про женщин и для женщин. Российское телевидение – не исключение. Вместе с телеканалом TV1000 Русское кино и онлайн-кинотеатром ViP Play мы выбрали пять сериалов с яркими женскими персонажами, за которыми хочется наблюдать. Успевайте открыть сериальный сезон до конца лета!

«Вы все меня бесите»

Яркая и эксцентричная роль звезды отечественного кино Светланы Ходченковой. Комедийный сериал рассказывает историю строптивой журналистки, которая выполняет жесткую и циничную работу – и точно так же ведет себя в жизни. Личная жизнь Сони (так зовут героиню Ходченковой) не ладится до тех пор, пока она не позволяет себе бокал вина на открытии нового модного ресторана. С утра героиня с ужасом обнаруживает, что до неприличия сблизилась со своим редактором, подружилась с болтливой маникюршей и даже начала общаться с невыносимым соседом-таксистом Вовой.

Комические и неловкие ситуации обыгрывают любимые российские актеры: Петр Федоров, Александр Паль, Юлия Топольницкая, Виктория Исакова, Александр Петров и Николай Фоменко.

«Метод Лавровой» (1 и 2 сезон)

Еще одна роль Светланы Ходченковой, на этот раз куда более серьезная. Детективный сериал рассказывает об уникальном авторском методе раскрытия преступлений. Катя Лаврова — красавица, отлично знающая высшую математику, отличница с красным дипломом и дочка высокопоставленного начальника МВД. Неожиданно для всех Лаврова уходит из отдела и становится внештатным консультантом криминальной полиции. Теперь ее ждет череда запутанных и сложных дел, среди которых поиски царских драгоценностей, поимка маньяка, охота на контрабандистов. И все это – с использованием уникального метода, который узнают зрители сериала.

«Краткий курс счастливой жизни»

Многосерийная драма – работа скандально известного режиссера Валерии Гай Германики. Зрителей ждет откровенный разговор о жизни современных женщин, борьбе и поисках счастья. Сериал раскрывает истории четырех подруг, каждая из которых столкнулась с личной драмой. Саша (Светлана Ходченкова) – одинокая и свободная молодая девушка в разводе, живущая с сыном, мамой и бабушкой. Ее жизнь кардинально меняется, когда она встречается с Павлом, который стал не только ее начальником, но и любовником. Аня (актриса Анна Слю, «Подбросы», «Огни притона») отчаянно ищет вторую половинку. Люба (Алиса Хазанова, «Юморист», «Страна ОЗ») пытается справиться с мыслью, что не сможет иметь детей, а Катя (Ксения Громова, «Елки 3», «Мой муж – гений») настолько устала от быта, что больше не может терпеть свою семью.

В актерскую группу также вошли Игорь Золотовицкий, Сергей Бурунов и солист группы «Звери» Рома Зверь.

«Вечный отпуск»

Комедийная история любви и счастливого случая. По сюжету бедный моряк Андрей Соколов (Константин Крюков, «Чемпионы», «С новым годом, мамы!») случайно знакомится на теплоходе с дочкой олигарха Сашей Кравцовой (Валерия Федорович, сериалы «Кухня», «Выжить после»). Саша настолько масштабно отмечала свой день рождения, что теплоход сгорел. В наказание отец отправляет девушку работать горничной на круизном лайнере. Кто бы мог подумать, что это как минимум на год сведет Андрея и Сашу вместе – на борту лайнера, без возможности побега.

«Лондонград. Знай наших»

Главная героиня Алиса в исполнении Ингрид Олеринской («Билет на Вегас», «Неадекватные люди») – молодая и наивная девушка, которая присоединяется к работе русского агентства в Лондоне. Агентство – попытка Михаила (Никита Ефремов) хорошенько заработать, решая проблемы русских людей за границей. Вместе с Алисой им приходится помогать согражданам с визами и штрафами, вытаскивать из полиции и выполнять еще сотни сложных, а иногда нелепых заказов. Бизнес пора расширять, вот только у партнерши по бизнесу совсем другие ценности. Алиса любит помогать людям, а деньги – совсем не главное.

Кроме диких перипетий сюжета, зрителей ждет появление на экране любимых российских актеров: Гоши Куценко, Алики Смеховой, Сергея Роста, Максима Виторгана и других мастеров комедии.

Сериалы стартуют с 19 августа в 13:30 на канале «TV1000 Русское кино» и в стриминге онлайн-кинотеатра ViP Play.