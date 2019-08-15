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«Он мог бы заткнуться»: дочь Брюса Ли высказалась о Тарантино

Шеннон не понравилось, как показали ее отца в фильме «Однажды в… Голливуде».

«Он мог бы заткнуться»: дочь Брюса Ли высказалась о Тарантино
Квентин Тарантино/globallookpress.com

Дочь актера Брюса Ли Шеннон Лив резко высказалась по поводу картины Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», сообщило Variety.

50-летнюю актрису оскорбило то, как показали в фильме ее отца – немного жалким и выставленным на посмешище. В фильме есть сцена, где он хвастается, что мог бы победить Мухаммеда Али, а в итоге не выдерживает драки даже с каскадером.

Шеннон Ли потребовала от Тарантино признания, что тот на самом деле не знал, каким был ее отец. А все, что он показал в ленте – чистая выдумка.

«Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо», — сказала она.

Дочь великого отца уверена, что люди должны четко отделять правду от художественного вымысла.

Однако Квентин уже высказывался по поводу образа Ли. Режиссер на самом деле убежден, что Брюс Ли страдал высокомерием и грозился победить Мухаммеда Али.

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«Однажды в... Голливуде»Брюс ЛиКвентин ТарантиноТарантиноФильм «Однажды… в Голливуде»

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«Он мог бы заткнуться»: дочь Брюса Ли высказалась о Тарантино
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