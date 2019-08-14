«Пора остановиться»: Кейт Бланшетт планирует завершить карьеру

50-летняя актриса не в восторге от своего последнего фильма и ждет критики от зрителей.

Голливудская актриса Кейт Бланшетт заявила, что готова закончить актерскую карьеру. Журналист издания Vulture спросил ее об этом напрямую во время премьеры фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» и получил утвердительный ответ.

«Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут то же самое. Я заранее извиняюсь», — разоткровенничалась актриса.

Добавим, что Бланшетт 50 лет. За ее плечами трилогия «Властелин колец», фильмы «Авиатор», «Золотой век» и еще десятки других. В «копилке» звезды две премии «Оскар» и три «Золотых глобуса».

Картина, которой так разочарована актриса, выйдет в российских кинотеатрах только 5 сентября, а пока что остается гадать, настолько ли плохо в ней сыграла Кейт. Впрочем, в 2020 году должен выйти еще один фильм с ее участием под названием «Миссис Америка».

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А как вы думаете, Кейт еще хоть куда или ей правда пора на покой?