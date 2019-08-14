В Сети появился трейлер рождественской комедии с Эмилией Кларк

«Мать драконов», британская актриса Эмилия Кларк сыграла главную роль в предстоящей комедии «Прошлое рождество». В Сети появился трейлер этой картины.

32-летняя звезда «Игры престолов» исполнит роль английской девушки Кейт, которая работает «эльфом Санта Клауса». Жизнь красавицы далека от сказки и ей срочно требуется рождественское чудо. А оно придет вместе с идеальным на первый взгляд мужчиной по имени Том. Партнером Эмилии в этом фильме выступил Генри Голдинг, который стал сниматься в крупных проектах только с 2018 года.

Режиссером картины выступил Пол Фейг, снявший «Девичник в Вегасе», «Копы в юбках» и новых «Охотников за привидениями», где главными персонажами были женщины. «Прошлое Рождество» выйдет в кинотеатрах в ноябре.

Напомним, после роли Дейенерис Таргариен Эмилию Кларк стали приглашать во множество кассовых фильмов. Она уже снялась во франшизах «Терминатора» и «Звездных войн».

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