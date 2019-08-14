Гоша Куценко приступил к съемкам новой картины

Актер, а с 2012 года еще и режиссер Гоша Куценко объявил о старте съемок нового проекта. Он выложил в Instagram небольшое видео о съемочном процессе, который проходил 13 августа в одном из отелей Москвы. Киношники работали с молодой актрисой Дарьей Авратинской.

«Снимаем тизер «DreamQuest»! Что это такое? Пусть пока это будет тайной! А великолепная Дарья — явью», — подписал ролик Куценко.

Больше о грядущей картине ничего неизвестно, информация держится в секрете. В «сториз» 52-летний режиссер дополнительно выложил шутку, как вместе с коллегами он сидит в машине и хвастается, что снимал отличное московское лето, после чего все присутствующие закашлялись, намекая на простуду.

Напомним, в начале лета произошел инцидент: Гоша Куценко подрался в туалете с певцом Алексеем Воробьевым. Свой неожиданный конфликт артисты никак не прокомментировали.

А вам нравятся режиссерские работы Гоши Куценко?