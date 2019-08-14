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Disney выпустит новую версию мультфильма «Бэмби»

Сюжет сказки сохранится, однако создатели добавят зрелищности современными технологиями.

Disney выпустит новую версию мультфильма «Бэмби»
«Бэмби», 1942

Недавно переснятый фильм «Король Лев», премьера которого состоялась в июле, признан самой кассовой анимационной лентой в истории. Мировые  сборы достигли 1,33 миллиарда долларов. Вероятно, вдохновившись успехом картины, в Disney и задумались о новом проекте.

На этот раз компания снимет ремейк мультфильма «Бэмби». Мультфильм будет сделан в стиле, подобном «Королю льву», сообщает We Got This Covered. Авторы применят технологию гиперреалистичности в изображении животных.

К большому сожалению, некие изменения могут коснуться и внешнего облика самих героев. Художник студии Walt Disney Тир Вонг, нарисовавший олененка, умер два года назад. А ведь именно его выразительные зарисовки с лесными оленями в свое время и привлекли внимание Уолта Диснея и стали визуальной основой для создания всей истории.

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Disney выпустит новую версию мультфильма «Бэмби»
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