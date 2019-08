Disney выпустит новую версию мультфильма «Бэмби»

Недавно переснятый фильм «Король Лев», премьера которого состоялась в июле, признан самой кассовой анимационной лентой в истории. Мировые сборы достигли 1,33 миллиарда долларов. Вероятно, вдохновившись успехом картины, в Disney и задумались о новом проекте.

На этот раз компания снимет ремейк мультфильма «Бэмби». Мультфильм будет сделан в стиле, подобном «Королю льву», сообщает We Got This Covered. Авторы применят технологию гиперреалистичности в изображении животных.

К большому сожалению, некие изменения могут коснуться и внешнего облика самих героев. Художник студии Walt Disney Тир Вонг, нарисовавший олененка, умер два года назад. А ведь именно его выразительные зарисовки с лесными оленями в свое время и привлекли внимание Уолта Диснея и стали визуальной основой для создания всей истории.