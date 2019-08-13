Понравился ли вам фильм «Однажды в… Голливуде»: опрос

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам резюмировать свои впечатления после просмотра нового фильма Квентина Тарантино.

Билеты на фильм «Однажды в… Голливуде» в минувшие выходные были самым ходовым товаром в российских кинотеатрах. Еще бы, ведь это девятая работа Квентина Тарантино — одного из самых именитых режиссеров современности. Любители кино ждали эту премьеру с нетерпением, однако у некоторых зрителей он вызвал неоднозначные впечатления.

Кому-то «Однажды в… Голливуде» показался затянутым, кому-то не понравилась игра отдельных актеров, в том числе Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Но большинство зрителей всё же оставляют о фильме восторженные отзывы и заявляют, что за роли Рика Далтона и Клиффа Бута вышеупомянутые актёры достойны получить «Оскар», причем оба — за главную мужскую роль.

Для того, чтобы по истечении пяти дней понять, как распределилось мнение зрителей о новом творении знаменитого голливудского режиссера, двукратного обладателя премии Американской киноакадемии, портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в опросе.

Если вы хотите оставить более развёрнутый отзыв об этом фильме, вы можете сделать это в комментариях.