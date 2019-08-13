КИНО

Звезда сериала «Ганнибал» приедет в Москву на фестиваль поп-культуры

Актера Мадса Миккельсена пригласили на Comic Con Russia.

Звезда сериала «Ганнибал» приедет в Москву на фестиваль поп-культуры
Мадс Миккельсен хорош в роли злодея, как ни крути. Фото: JB Autissier / Panoramic, via ww

В начале октября 53-летний датский актер Мадс Миккельсен прилетит в Москву на фестиваль Comic Con Russia, он пробудет в столице с 4 по 6 октября. Внимание к этому артисту у фанатов поп-культуры велико, потому что он сыграл Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал» 2013–2015 годов.

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, со звездой можно будет сфотографироваться и попросить автограф.

Добавим, что актер играл в таких фильмах, как «Король Артур», «Казино «Рояль», «Битва титанов» и «Доктор Стрэндж». Фактура Миккельсена позволяет ему блестяще игрывать злодеев всех мастей. У себя на родине он награждён рыцарским орденом, также имеет 24 награды в области кино.

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«Ганнибал»Comic ConВизитГаннибал ЛектерМадс Миккельсен

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Звезда сериала «Ганнибал» приедет в Москву на фестиваль поп-культуры
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