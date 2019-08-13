Полански оценил нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде»

Сюжет нового фильма Тарантино разворачивается на фоне событий, произошедших в Лос-Анджелесе в 1969-м году, а именно убийства жены режиссера Романа Полански — Шэрон Тейт, находившейся на тот момент на девятом месяце беременности. Тарантино уверен, что событие уже давно вышло за пределы личной драмы и стало историческим. Однако Роман Полански обратил внимание на фильм.

Более того, оказалось, что француз несколько раз любопытствовал о картине до ее выхода.

Квентин рассказал, что 85-летний режиссер вышел на него через общего знакомого. Полански не критиковал будущий проект, а лишь хотел узнать подробности.

«Наш друг сообщил мне, что Полански не имеет претензий, но хочет узнать больше деталей», — позже сообщил Тарантино. Квентин рассказал все, что мог озвучить на тот момент. И, видимо, знаменитого режиссера это устроило.

Заметим, что высокую оценку фильм получил и у родной сестры погибшей Шэрон. Дебра отметила, что необычайно счастлива, что ее родственницу сыграла Марго Робби. Она также поблагодарила 29-летнюю красавицу-актрису за то, что подарила ей минуты воспоминаний о сестре на экране.