КИНО

Полански оценил нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде»

Режиссер, чья личная драма легла в основу фильма Квентина Тарантино, не станет предъявлять никаких претензий.

Полански оценил нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде»
«Однажды в... Голливуде», 2019

Сюжет нового фильма Тарантино разворачивается на фоне событий, произошедших в Лос-Анджелесе в 1969-м году, а именно убийства жены режиссера Романа Полански — Шэрон Тейт, находившейся на тот момент на девятом месяце беременности. Тарантино уверен, что событие уже давно вышло за пределы личной драмы и стало историческим. Однако Роман Полански обратил внимание на фильм.

Более того, оказалось, что француз несколько раз любопытствовал о картине до ее выхода.

Квентин рассказал, что 85-летний режиссер вышел на него через общего знакомого. Полански не критиковал будущий проект, а лишь хотел узнать подробности.

«Наш друг сообщил мне, что Полански не имеет претензий, но хочет узнать больше деталей», — позже сообщил Тарантино. Квентин рассказал все, что мог озвучить на тот момент. И, видимо, знаменитого режиссера это устроило.

Заметим, что высокую оценку фильм получил и у родной сестры погибшей Шэрон. Дебра отметила, что необычайно счастлива, что ее родственницу сыграла Марго Робби. Она также поблагодарила 29-летнюю красавицу-актрису за то, что подарила ей минуты воспоминаний о сестре на экране.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Однажды в... Голливуде»Квентин ТарантиноРоман Полански

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полански оценил нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде»
Интересно?
Поделись с друзьями: