Назван фильм с участием Ди Каприо, за который ему стыдно

Как бы публика не любила голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, есть одна картина с участием этого актера, которую он ни в коем случае не хотел бы показывать зрителям.

В середине девяностых две восходящие американские звезды — Ди Каприо и Тоби Магуайр — снялись вместе со своими приятелями инди-фильм «Кафе «Донс Плам». Он был черно-белый и рассказывал о 20-летних парнях, которые встречались с различными девушками в одноименной закусочной.

После завершения съемок обе звезды стали активно бороться за то, чтобы эта картина никогда не увидела свет. Благодаря их действиях, сейчас она официально запрещена в США и Канаде. По слухам в западной прессе, причина нелюбви актеров к этому фильму кроется в том, что они оба снимались молодыми и неопытными и, по сути, сыграли самих себя, а далеко не все сцены этой киноленты «белые и пушистые», в ней есть и довольно непристойные моменты.

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В своих показаниях в суде против этой картины известные актеры говорили, что никогда не хотели, чтобы этот «школьный» приятельский проект вышел на экраны полнометражным фильмом, сообщает New York Post. Позже Ди Каприо стал звездой «Титаника», а Магуайр — «Человека-Паука», такой сомнительный актерский опыт был весьма нежелательным в их карьере.

А вы бы хотели посмотреть этот фильм?