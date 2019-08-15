«Синяя бездна 2» и другие фильмы про опасных морских жителей

15 августа в прокат выходит картина, после просмотра которой вам вряд ли захочется безмятежно поплавать в океане.

По сюжету «Синей бездны 2» несколько подруг решили развлечься и понырять с аквалангом. Тем более, что одна из них знает уникальное место: затопленный древний город. Не знает она только об одном: на улицах этого города теперь живет гораздо более древнее Зло, с которым стайке девушек предстоит столкнуться.

Конечно, речь об акулах. Эти прямые потомки динозавров выжили во времена всех глобальных катастроф, случавшихся на протяжении 450 миллионов лет. Они адаптировались, приспосабливаясь к изменению условий обитания. Их челюсти становились все функциональнее. Существовал даже вид, у которого на нижней челюсти было что-то вроде циркулярной пилы! С тех пор на земле осталось более 500 видов акул и всего три из них не относятся к хищным.

Прекрасные подводные съемки, загадочные коридоры, непередаваемые эмоции и напряженная атмосфера – вот что ждет зрителя, решившего посмотреть этот фильм. Кинематограф далеко не первый раз обращается к теме акул. Мы собрали фильмы, которые заставят вглядываться в бездну каждый раз, когда вы соберетесь поплавать на открытой воде.

Отмель (2016)

Девушка оказывается на крохотном клочке суши посреди райской лагуны. И хоть до вожделенного берега рукой подать, а под ногами всего метр воды, но вокруг кружит опасный хищник, которого привлек запах крови – девушка ранена.

Криков несчастной никто не слышит, да и что можно сделать, когда рядом плавает многотонная машина? Акула становится все решительнее, а у девушки силы на исходе. Что окажется сильнее? Воля к жизни или древние инстинкты?

Кон-Тики (2012)

Знаменитая история путешествия Тура Хейердала и его команды, призванная доказать, что выходцы из Южной Америки могли достигнуть берегов Полинезии на плоту из бальсовых бревен. Это история мужества и авантюризма чистейшей воды — что же еще двигает человечество к свершениям?

В пути команде Хейердала доведется столкнуться со всеми тяготами, которые испытали индейцы, пустившись в подобное путешествие. Одним из таких испытаний будет встреча с огромной акулой.

Заклинательница акул (2011)

У героини Хелли Бэрри черная полоса в бизнесе. Но появляется человек, способный поправить все ее финансовые проблемы одним махом: он просто хочет испытать острые ощущения, поплавав рядом с акулами – а это то, что женщина умеет делать лучше всего.

Только вот по закону Мерфи «Если что-то может пойти не так – обязательно пойдет не так!»

Серфер души (2011)

Фильм, основанный на реальных событиях. Бетани – успешная серфингистка. Впереди соревнования и уверенность в победе. Но в ходе одной из тренировок девушка подверглась нападению акулы и ей пришлось ампутировать левую руку.

Несмотря на то, что жизнь спортсменки была искорежена, она сумела найти в себе силы и снова встать на доску. Мало того, что Бетани участвует в соревнованиях без каких бы то ни было поблажек, она стала примером мужества для тех, кому приходится учиться жить заново.

Цунами 3D (2011)

В супермаркете заперты случайные люди и преступник, который за несколько секунд до цунами убил посетителя магазина в попытке его ограбить. В зале, куда хлынула вода из океана, с людьми оказалась большая белая акула. Рыба голодна, раздражена и бросается на все, что хоть отдаленно напоминает еду. Людям предстоит забыть свои распри и попытаться выжить в борьбе с огромным агрессивным существом.

Челюсти 3D (2011)

В уединенном месте расположено озеро. На озере остров. На острове уютный дом с бассейном и пляжами. Шумная компания въезжает в дом на выходные, чтобы оторваться по полной. Только вот никто из них не приглашал с собой большую белую акулу. Как она вообще появилась в закрытом водоеме?

«Глубокое синее море-2» (2018)

И снова виноваты исследователи этих древних рыб. Снова они пичкают этих динозавров препаратами, которые в конце концов сделают акул умнее, быстрее, хитрее и ловчее. Акулы, мозг которых не менялся в течение многих тысяч лет, вдруг начали развиваться, им понравилось учиться. Как результат – рыба решила, что пора доминировать.

«Синяя бездна» (2016)

Две любительницы острых ощущений опускаются за борт в металлической клетке для того, чтобы посмотреть в естественной среде большую белую акулу. Но акула перегрызает крепления клетки к катеру и девушки оказываются запертыми на глубине 47 метров.

Вариантов всего два: либо добраться до поверхности, рискуя подвергнуться нападению акулы, либо сидеть в безопасной клетке, пока в баллонах не закончится воздух.

«Акулы-2» (2000)

Ох, уж эти экспериментаторы… В ходе опытов над акулами, ученые вмешиваются в генетический код древних рыб. В результате сбоя все инстинкты начинают работать по-другому, и рыба начинает убивать просто так, а не для того, чтобы поесть. И все это происходит там, где до этого никогда не было акул — на тихом и уютном побережье, которое облюбовали для себя ценители ленивого пляжного времяпрепровождения.

А вы плаваете там, где может появиться акула? Или предпочитаете бассейн?