Актеры фильма «Оно» по-настоящему боялись на съемках

О будущей второй части «Оно» «король ужасов» Стивен Кинг уже сказал, что её стоит ждать, так как «это будет ужасающе». Но все начиналось еще в первом фильме…

Стивен Кинг известен как человек, познавший самую суть ужасов. Его книги чрезвычайно сложно экранизировать. Но если уж это удается, то жути хватит на всех.

Фильм «Оно» стал причиной распространения фобий по всему миру

Коулрофобия – так называется необъяснимый страх перед клоунами. Впрочем, после просмотра фильма режиссера Энди Мускетти этот страх вполне объясним. Режиссеру удалось то, что долгие годы является фишкой Стивена Кинга: нагнетание атмосферы там, где, казалось бы, ничего не предвещает беды. Причем напугать Мускетти умудрился не только зрителей.

Главными действующими лицами повествования стали семеро детей, которым пришлось столкнуться с древним потусторонним Злом в образе клоуна Пеннивайза. На самом деле, клоун – всего лишь одна из личин этого Зла.

Только дети еще не знают о том, что им придется бороться не просто с клоуном – им придется преодолевать страхи, заложенные глубоко внутри каждого из них. И может статься так, что оживший ужас сильнее его носителя.

Режиссер чуть сам не сорвал съемки собственного фильма

Когда шли съемки, режиссер до последнего держал образ клоуна в секрете от героев фильма. И только тогда, когда все уже в достаточной степени прониклись атмосферой тягостного ужаса, вывел на площадку Пеннивайза.

Тогда дети-актеры испытали настоящий шок, а Мускетти с первого дубля добился того, что все без исключения показали настоящую, живую эмоцию, которая была нужна режиссеру. Так что зрители увидели самый настоящий, не наигранный ужас детей, их недоумение и неприятие ситуации.

В фильме семеро непопулярных в школе детей организовывают «Клуб неудачников», объединяясь против преследования своими более успешными сверстниками. И им даже удается некоторое время успешно отбиваться от задир. Но появление древнего Зла заставляет их бороться с гораздо более опасным противником.

Актеры фильма «Оно»

Джейден Мартелл — Билл Денбро

Фильм «Оно» стал десятым на полочке Джейдена Мартелла. Среди небольших ролей случилась всего одна главная: в 2013 году еще ребенком Джейден сыграл Оливера в фильме Теодора Мелфи «Святой Винсент».

С тех пор он вытянулся в нескладного подростка, получил роль Билла в экранизации Кинга, а заодно и обеспечил себе будущий доход, когда был снова приглашен в съемки продолжения культовой истории о злобном клоуне.

София Лиллис — Беверли Марш

София пришлась по душе режиссерам и после того, как появилась в первой части фильма «Оно», снялась еще в шести картинах. Три из них должны выйти уже в этом году, три уже вышли, а еще в двух картинах, чей выход уже запланирован в недалеком будущем, для Софии Лиллис уже написаны роли. Так что вполне возможно, что на наших глазах родилась очередная мегазвезда. Но пока не станем загадывать.

Джереми Рэй Тейлор — Бен Хенском

Толстяка Бена сыграл толстяк Джереми Рэй Тейлор. И если Бен из-за своего веса постоянно становился предметом для насмешек и преследования, то Джереми вполне смог обратить свой недостаток себе же на корысть.

Пухлый розовощекий ребенок неизменно умилял всех вокруг, а потому уже с восьми лет Джереми вовсю снимался в рекламе и фильмах, где требовался симпатичный толстячок.

Во второй части ужастика «Оно» Джереми снова сыграет Бена, который будет появляться в ретроспективах. Только за два года между съемками подростки здорово вытянулись и изменились. Интересно, как же создатели фильма смогут обойти эту проблему?

Чоузен Джейкобс — Майк Хенлон

Хорошо, когда родители могут ради ребенка поменять все. Так произошло с семьей Чоузена, когда тот проявил себя на сцене городка Спрингфилд. Мальчик пел в хоре, исполняющем оперные композиции, потом показал себя как актер. И как только стало ясно, что развиваться дальше некуда, родители Джейкобса снялись с якоря и переехали в Лос-Анджелес, поближе к мечте сына.

И все получилось! Вначале Чоузен снялся в телепроекте «Гавайи 5-0», а потом получил большую роль в фильме «Оно». Нужно ли говорить, что «Оно 2» снова ждет Чоузена?

Финн Вулфхард — Ричи Тозиер

К моменту исполнения роли Ричи Финн Вулфхарт уже познал мировую известность. И роль у него была под стать фильму «Оно». Сериал Netflix «Очень странные дела» был как раз о кучке подростков-неудачников, как и в книге Кинга.

Да и само потустороннее Зло из «Странных дел» выглядело так же, как и в «Оно»: жуткий паук, состоящий неизвестно из чего. Так что Финн был вполне подготовлен к съемкам этого фильма.

И пока Вулфхарду предстояло готовиться к съемкам второй части, он времени даром не терял: подросток создал музыкальную группу «Calpurnia», где играет на гитаре, озвучивает мультсериал и снимается в клипах.

Джек Дилан Грейзер — Эдди Каспбрак

Юноша со взором горящим – непонятно, как этого красавчика можно было записать в клуб неудачников, тем не менее, Джеку досталась именно такая роль. В 2014 году Джек играл в сериале «Величайшее событие в истории телевидения».

Но кто слышал об этом сериале? Другое дело – экранизация Стивена Кинга. Эта роль принесла удачу в следующем кастинге: Джеку доверили роль в фильме «Шазам». Теперь вот состоялись съемки второй части «Оно». И это – только начало.

Уайатт Олефф — Стэнли Урис

Уайатт постоянно мелькает в сериалах. Его роли обычно небольшие, но все-таки позволили подростку стать замеченным и получить свою большую роль в фильме «Оно». Робкий Стэнли оказывается в самой гуще ужасных событий, которые ему предстоит пережить.

В жизни Уайатт совершенно не таков: его характер позволяет сыграть все что угодно. Но вот после того, как на площадке внезапно появилось Зло в образе клоуна, подростку пришлось посещать психолога.

Его так напугал клоун, что Уайатт долгое время не мог даже есть еду из Макдоналдса, помня о том, что на входе обычно стоит картонный рекламный клоун. Но, может, это и хорошо?

Билл Скарсгорд — Клоун Пеннивайз

Главное Зло в образе клоуна Пеннивайза исполнил симпатяга Билл Скарсгорд. В свои 29 лет Билл успел сыграть в 23 работах. Это были и мультфильмы, и короткометражные ленты, и сериалы, и большие картины.

«Анна Каренина», «Дэдпул-2», «Касл-Рок» — на слуху. Но не один из проектов не прогремел так, как это произошло с фильмом «Оно». Немудрено: кинговский ужастик стал самым востребованным фильмом ужасов в прокате: он собрал более 700 миллионов долларов, обойдя всех конкурентов в истории кинематографа.

Самый близкий к нему по сборам «Изгоняющий дьявола» сумел собрать за все свое существование 411 миллионов, а «Шестое чувство» всего неполных 673 миллиона. Так что швед вполне на коне, особенно, если учесть, что за ним застолбили ту же роль во второй части, которая выйдет уже в сентябре этого года.

Сам Мастер, Стивен Кинг, редко бывает доволен экранизацией своих произведений. Но даже он, посмотрев фильм, сказал: «Ремейк Энди Мускетти «Оно» (на самом деле это лишь Часть I — «Клуб Неудачников») превзошёл все мои ожидания. Расслабьтесь. Подождите. И наслаждайтесь».

Что же, подождем сентября, расслабимся и насладимся второй серией самого кассового ужастика на Земле. А вы пойдете в кино на «Оно 2»?