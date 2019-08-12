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Подростки назвали Роберта Дауни-младшего любимым актером

Подведены итоги ежегодной кинопремии Teen Choice Awards.

Подростки назвали Роберта Дауни-младшего любимым актером
Дауни-Младший/globallookpress.com

11 августа в Лос-Анджелесе подвели итоги премии Teen Choice Awards, эту молодежную награду ежегодно присуждает компания Fox, сообщает Billboard.

Лучшим экшном названы «Мстители: Финал», в нем отмечены актер Роберт Дауни–младший, сыгравший Тони Старка, и актриса Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы.

Премию за фантастический фильм получил ремейк «Аладдин»: лучшей актрисой в нем названа Наоми Скотт, которая мастерски сыграла принцессу Жасмин, а лучшим актером — Уилл Смит, изобразивший Джинна.

Лучшим драматическим фильмом названа картина Дженни Гейджа «После». Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин, исполнившие в нем главные роли, стали ведущими среди драматических актеров.

В комедийном жанре победителями стали актеры Ной Сентинео и Лора Марано, которые снялись в ленте «Идеальное свидание».

В числе любимых молодежных сериалов также: драма «Ривердейл», фэнтези «Сумеречные охотники» и комедия «Теория большого взрыва». В драме фаворитами стали артисты: Коул Спроус, а также Лили Рейнхарт (картина «Ривердейл»). В многосерийной фантастике: Джаред Падалеки (фильм «Сверхъестественное») и Кэтрин Макнамара («Сумеречные охотники»).

Финалистов определяли через интернет-голосование.

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Подростки назвали Роберта Дауни-младшего любимым актером
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