КИНО

В «Однажды в… Голливуде» Брэд Питт прогадал с часами

В картине Квентина Тарантино нашли киноляп.

В «Однажды в… Голливуде» Брэд Питт прогадал с часами
«Однажды в… Голливуде», 2019

Вот уже две недели, как фильм «Однажды в… Голливуде» идет в кинотеатрах. И желающих посмотреть вольную трактовку биографии актера Рика Далтона в исполнении красавца Лео по-прежнему собираются полные залы.

А заодно отыскались и уже широко обсуждаются в сети и первые киноляпы. Критика посыпалась, как ни странно, на часы, которые «украшают» запястье Брэда Питта, сыгравшего дублера главного героя. Аксессуар на толстом кожаном ремешке на руке бывшего супруга Джоли оказался более современным, нежели события в фильме.

Так, герой Питта носит модель Citizen 8118 Bullhead. Однако она появилась лишь в начале 1970-х, а вот фильм рассказывает о событиях, имевших место в 1969-м. Тем любопытнее, что ляп в этот раз заметили не кинокритики и даже не внимательные киноманы, а сайт Worn and Wound, специализирующийся на продаже дорогих мужских часов.

Впрочем, эта незначительная деталь вряд ли расстроит Тарантино, назвавшего фильм «лучшей частью собственных воспоминаний», да и цифры говорят за себя. По итогам минувшего уикенда фильм уже собрал кассу в 470 миллионов рублей без учета СНГ, а это даже больше, чем у таких картин, как «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный» за все время проката.

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Брэд ПиттКвентин ТарантинокиноляпыЛеонардо Ди КаприоФильм «Однажды… в Голливуде»

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В «Однажды в… Голливуде» Брэд Питт прогадал с часами
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