Брэд Питт хотел бы сняться в «Последнем танго в Париже»

Голливудский артист признался, что это один из его любимых фильмов.

Американский актер Брэд Питт поведал журналистам о своем любимом фильме. 55-летний Питт заявил, что считает одной из самых сильных психологических лент драму «Последнее танго в Париже», снятую итальянским режиссером Бернардо Бертолуччи. По словам артиста, он с удовольствием исполнил бы в картине главную роль.

«Отвечая на ваш вопрос, мне вспомнился фильм «Последнее танго в Париже» – хотелось бы знать, как это может меня охарактеризовать?» –цитирует актера канал Heatworld.

О своих предпочтениях Брэд Питт рассказал перед премьерой фильма Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде», в котором он сыграл главную роль. Стоявшая рядом актриса Марго Робби сообщила, что до этого момента никогда не слышала о ленте Бертолуччи.

В ответ Брэд Питт посоветовал актрисе посмотреть картину, отметив, что после просмотра фильма его захлестнули мрачные чувства.

Напомним, в фильме «Последнее танго в Париже» (1972) главные роли исполнили легендарный Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Актриса позже признавалась, что съемки в картине дались ей тяжело из-за эротического содержания.

больше по теме 55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино Голливудский актер продемонстрировал крайне неуверенное владение автомобилем.

После окончания работы над картиной Брандо заявил, что больше никогда не согласится играть в подобных фильмах. С режиссером ленты актер оборвал все контакты, знаменитости после этого не общались более 14 лет.

Ранее Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве, рассказал, что следит за творчеством российского режиссера Тимура Бекмамбетова. По словам Тарантино, он посмотрел фильм «Ночной дозор», который произвел на него хорошее впечатление.