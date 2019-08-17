Как снимали легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя»

В этом году популярной советской картине исполняется 40 лет.

Режиссер Станислав Говорухин (слева) утвердил Владимира Высоцкого (в центре) на роль Жеглова не сразу — поначалу он видел сыщиком Алексея Баталова. Ну а на Шарапова пробовались аж восемь артистов! В итоге выбранные на ключевые роли актеры попали в яблочко: памятники Жеглову и Шарапову стоят в Мариуполе, Киеве, Москве… Интересно, что Высоцкий оставался за режиссера на площадке, когда Говорухин отлучался. Именно он придумал дефекты речи карманнику Кирпичу Станислава Садальского.

Брутальный сыщик МУРа Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) и наивный фронтовик Володя Шарапов (Владимир Конкин) стали канонической парой советских детективов. Практически Холмс и Ватсон с поправкой на поствоенную советскую действительность. Во многом благодаря им закон и порядок стали вдруг антагонистами, ведь не всегда посадить вора за решетку можно только с помощью Уголовного кодекса, как доказал Жеглов.

Всеволод Абдулов (крайний справа) был одним из лучших друзей Высоцкого. И малодушного Петюню Соловьева, выигравшего кучу денег в лотерею, сыграл после тяжелой аварии и месячной комы! Актер признавался, что не просто забывал текст, а буквально отключался на съемке и не понимал, где он. Несмотря на это, Абдулов блестяще отработал три сцены. А в полное забытье впал в 2002 году. В том же году он и скончался.

Тот самый «Фердинанд» — машина, на которой опергруппа гналась за Фоксом, — автобус ЗИЛ-8, специально заказанная копия машины ЗиС-8, выпуск которых был прекращен в 1936 году. Именно он, по словам водителя Копытина (актер Алексей Миронов ослеп во время съемок, зрение ему восстанавливал Святослав Федоров), и напоминал немецкую самоходку «Фердинанд». Сейчас машина находится в музее «Мосфильма».

Музу Шарапова Варю Синичкину сыграла Наталья Данилова. Синичкина стала визитной карточкой актрисы, к которой судьба была не слишком благосклонна. Она дважды была замужем, оба супруга погибли молодыми.

Ребенка после неудачного аборта Данилова выносить не смогла. Сейчас артистка служит в петербургском Театре имени Комиссаржевской.