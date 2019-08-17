КИНО Как снимали легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя»
КИНО

Как снимали легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя»

Егор Арефьев

В этом году популярной советской картине исполняется 40 лет.

Режиссер Станислав Говорухин (слева) утвердил Владимира Высоцкого (в центре) на роль Жеглова не сразу — поначалу он видел сыщиком Алексея Баталова. Ну а на Шарапова пробовались аж восемь артистов! В итоге выбранные на ключевые роли актеры попали в яблочко: памятники Жеглову и Шарапову стоят в Мариуполе, Киеве, Москве… Интересно, что Высоцкий оставался за режиссера на площадке, когда Говорухин отлучался. Именно он придумал дефекты речи карманнику Кирпичу Станислава Садальского.

Станислав Говорухин режиссер фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Брутальный сыщик МУРа Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) и наивный фронтовик Володя Шарапов (Владимир Конкин) стали канонической парой советских детективов. Практически Холмс и Ватсон с поправкой на поствоенную советскую действительность. Во многом благодаря им закон и порядок стали вдруг антагонистами, ведь не всегда посадить вора за решетку можно только с помощью Уголовного кодекса, как доказал Жеглов.

Владимир Конкин в фильме "Место встречи изменить нельзя" тогда и сейчас. Фото
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Всеволод Абдулов (крайний справа) был одним из лучших друзей Высоцкого. И малодушного Петюню Соловьева, выигравшего кучу денег в лотерею, сыграл после тяжелой аварии и месячной комы! Актер признавался, что не просто забывал текст, а буквально отключался на съемке и не понимал, где он. Несмотря на это, Абдулов блестяще отработал три сцены. А в полное забытье впал в 2002 году. В том же году он и скончался.

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Тот самый «Фердинанд» — машина, на которой опергруппа гналась за Фоксом, — автобус ЗИЛ-8, специально заказанная копия машины ЗиС-8, выпуск которых был прекращен в 1936 году. Именно он, по словам водителя Копытина (актер Алексей Миронов ослеп во время съемок, зрение ему восстанавливал Святослав Федоров), и напоминал немецкую самоходку «Фердинанд». Сейчас машина находится в музее «Мосфильма».

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Музу Шарапова Варю Синичкину сыграла Наталья Данилова. Синичкина стала визитной карточкой актрисы, к которой судьба была не слишком благосклонна. Она дважды была замужем, оба супруга погибли молодыми.

Ребенка после неудачного аборта Данилова выносить не смогла. Сейчас артистка служит в петербургском Театре имени Комиссаржевской.

Наталья Данилова в фильме "Место встречи изменить нельзя" тогда и сейчас. Фото
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
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Владимир ВысоцкийВладимир КонкинЗакулисьеМесто встречи изменить нельзя

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Как снимали легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя»
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