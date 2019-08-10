Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ

В России на широкие экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Эта картина продемонстрировала рекордный стартовый результат среди всех работ культового режиссера.

По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей. На премьеру в Москву приехал сам Квентин Тарантино, которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». За несколько дней до этого режиссер дал в столице большую пресс-конференцию.

Во время общения с журналистами Тарантино отметил, что картина «Однажды… в Голливуде» не станет последней в его творчестве. Он уже продумывает идею следующей, которая, возможно, объединит все предыдущие работы режиссера.

Напомним, на пресс-конференции Квентин признался, что неравнодушен к российскому кинематографу. В детстве Тарантино много раз пересматривал фильм «Человек-амфибия». Его часто показывали по ТВ в 70-е годы.

На реплику режиссера быстро отреагировал Владимир Коренев, который сыграл Ихтиандра в названной киноленте. По словам актера, он ценит творчество американского режиссера, в особенности любит картину «Криминальное чтиво».