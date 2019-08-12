Новая «Малефисента», «Оно-2» и другие ожидаемые премьеры осени

Будущих посетителей кинотеатров этой осенью ждут очень неплохие премьеры. Сами же зрители уже составили рейтинг ожиданий.

Портал Teleprogramma.pro составил подборку фильмов, которые выйдут осенью 2019 года, основываясь на голосах будущих зрителей. Но может быть, у вас есть свои фавориты в числе будущих премьер? Оставляйте их названия в комментариях и, возможно, нам удастся узнать о них больше еще до выхода на экраны.

«Оно-2», 5 сентября, 93%

Финн Вулфард со своей странной внешностью, похоже, будет востребован все больше и больше. «Очень странные дела», «Сверхъестественное», «Сотня» — в 16 лет 17 киноработ, одна из них в режиссерском кресле.

Вот и теперь у парнишки большая роль в ставшей культовой истории Стивена Кинга. Сиквел фильма «Оно» покажет нам события, которые происходят спустя 27 лет после первого появления жуткой сущности в образе клоуна. У всех участников той давней истории давно своя жизнь, но то, что начинает снова происходить в их городке, заставляет их опять держаться вместе.

«Щегол», 12 сентября, 98 %

Юный Теодор чудом остается жив во время теракта в музее Метрополитен. Тогда же погибает его мать. А он сам получает от неизвестного умирающего старика редкую картину и странное кольцо. С этого дня перед юношей открывается таинственный мир подпольного искусства… В фильме фигурирует подлинник картины Карела Фабрициуса.

«Тайна печати дракона», 19 сентября, 72%

И снова наше кино. Только актерский состав очень уж звездный. В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников и даже Павел Воля. Для Рутгера Хауэра участие в этом фильме стало последней ролью. Вот так бывает: актер уже умер, а фильм с его участием только выходит…

Противостояние скептического ума ученого и древней магии, без которой немыслим сам Восток. Джонатан Грин, ученый и путешественник, отряжен Петром Первым на Дальний Восток, чтобы составить карты тех мест. Вроде бы опасная, но скучная миссия. Но нет: приключения, диковинные существа, сам Царь Драконов, принцессы, мастера боевых искусств – в пути Джону скучно явно не будет.

«Зеровилль», 19 сентября, 91%

У Айка было тяжелое детство. Отец – религиозный фанатик, постоянные издевки и наказания сделали Айка угрюмым и замкнутым, отчего все вокруг считают его аутистом. Его судьбой было сидение в светлой комнате полной ватманов и чертежных инструментов – он учился на архитектора. Но любовью парня было кино, и он решил пробиваться.

Бросив учебу, Айк приезжает в Голливуд и становится костюмером. Потом дорастает до монтажера. Но, как оказывается, не стоило ему приезжать: его знакомство с кинематографом становится причиной трагедии. Фильм стоит посмотреть хотя бы из-за красавицы Меган Фокс: в трейлере она восхитительна.

«К звездам», 26 сентября, 98%

Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс – только зная, что им принадлежат главные роли, можно стремиться в кинотеатр. А история путешествия главного героя по просторам Галактики не оставит равнодушным никого.

Военный инженер, наконец, смог пуститься на поиски своего пропавшего отца, который двадцать лет тому назад покинул Землю, чтобы найти внеземную цивилизацию. А ее существование к тому времени уже не оставляло сомнений.

«Джокер», 3 октября, 96%

Это история становления одного из жестоких убийц, комика «Джокера». Когда-то он был лучистым ребенком, которого мама учила смотреть на всех с улыбкой. Но открытость ребенка не принесла ему счастья: нечеловеческая жестокость окружения заставила улыбку смениться оскалом маньяка.

История происходит в ставшем известным городке Готэм и основана на комиксах, которые так любят американцы. К слову, выросло уже поколение тех, кто полюбил их и у нас.

«Малефисента: Владычица тьмы», 17 октября, 87%

Волшебная Анджелина Джоли снова примерит крылья. Ее героиня несколько лет назад наложила заклятье на юную принцессу Аврору. Но что за взаимосвязь существует между ней и будущей королевой? И что за новые союзники примкнут к озлобившейся Малефисенте? Будет ли спасен волшебный мир от очередной напасти? Все это во второй части красивой и суровой сказки.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел», 24 октября, 96%

Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон уже играли вместе в искрометном приключенческом фильме «Иллюзия обмана». Теперь этот звездный дуэт можно будет увидеть в фильме, повествующем о четверке охотников за головами зомби. На экраны выходит вторая часть комедийного ужастика, ужасной комедии… Или как можно назвать это смешение жанров?

В первой части действие происходило в заброшенном парке развлечений, где группа надеялась обрести хотя бы краткосрочный отдых. Во второй – группе придется бороться не только с мертвецами: выжившие тоже опасны. Да и сама группа на грани распада. В общем, закручен сюжет в тугой клубочек.

«Терминатор: Темные судьбы», 31 октября, 88%

Джон Коннор в роли Джона Коннора, Терминатор в роли Терминатора: не этого ли ждали фанаты культового фильма о роботе и спасенном им мальчике? Мальчик вырос, Терминатор постарел. Так что же нам приготовили создатели нового фильма? С развитием современных кинотехнологий можно практически ждать чуда. Или мы ошибаемся?

«Кома», 14 ноября, 80%

Наше кино не пользуется такой популярностью, как Голливуд, а зря. Все чаще отечественный кинематограф выпускает очень достойные фильмы с нетривиальным сюжетом и прекрасным видеовоплощением режиссерской задумки. Фильм «Кома» обещает быть именно таким.

По сюжету молодому архитектору, выжившему после аварии, приходится очнуться в мире, который совершенно не похож на привычное ему пространство. Обрывки мыслей, происшествий, действий и люди, которые находятся в коме. Архитектору придется искать выход в свой, обычный мир. И приключений на его пути будет достаточно.

Как не будет скучно и зрителям, посетившим кинотеатры этой осенью, так богатой на хорошие премьеры. А какой фильм ждете именно вы?