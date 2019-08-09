Мишель Уильямс сыграет в продолжении «Венома»

Четырехкратная номинантка на премию «Оскар» призналась, что в восторге от режиссера Энди Серкиса.

Стало известно, что актриса Мишель Уильямс получила роль в продолжении фильма «Веном». В сиквеле она снова исполнит роль великолепной Энн Вейнинг, подруги героя Тома Харди.

«Я в восторге от режиссера Энди Серкиса и его работ», — призналась актриса в интервью Yahoo Entertainment.

Напомним, что первый «Веном» снял другой режиссер, Рубен Флейшер, однако Sony Pictures, кинокомпания, занимающаяся производством картины, на этот раз отдала предпочтение Вейнингу. На его счету такие ленты, как «Дыши ради нас» и «Маугли». Кстати, Энди сначала прославился не как режиссер, а как актер, снявшись в известных кино-блокбастерах: «Властелин колец», «Планета обезьян» и «Черная пантера».

Четырехкратная номинантка на премию «Оскар» и обладатель премии «Золотой Глобус», 38-летняя американская актриса Мишель Уильямс известна широкому зрителю по фильму «7 дней и ночей с Мэрилин» в роли легендарной Мэрилин Монро и драме Мартина Скорсезе «Остров проклятых», где актриса воплотила образ Долорес, жены героя Леонардо Ди Каприо.