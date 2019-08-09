Маколей Калкин попросил снять его в перезапуске «Один дома»

Актер показал, каким может быть его персонаж, в новом фильме.

38-летний американский актер Маколей Калкин, известный ролью мальчика Кевина в фильмах «Один дома», весело встретил новость о том, что кинофраншиза будет перезапущена. 7 августа стало известно, что Disney снимет новый фильм про шкодливого парнишку, оставшегося в одиночестве. И артист, для которого этот образ в далеком 1990 году стал звездным, сразу же отреагировал на это шуткой.

Маколей сфотографировался на диване с тарелкой, повторяя сцену из «Один дома». Он надел нарочито короткие шортики и майку, будто ребенок, который неожиданно вырос, и оставил под снимком ироничный комментарий.

«Вот как на самом деле будет выглядеть новый «Один дома», — написал актер в Twitter.

В следующем посте актер попросил компанию Disney позвонить ему, намекая, что не прочь сыграть Кевина еще раз.

Напомним, Маколей стал одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Все его звездные роли пришлись на первую половину 90-х годов. После этого он еще снимался в кино, но гораздо меньше. Сейчас Калкин больше занимается музыкой. У него есть своя группа — The Pizza Underground.

А вы бы хотели увидеть взрослого Калкина в новом «Один дома»?