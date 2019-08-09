Американцы сняли военную драму про Первую мировую с Камбербетчем

Премьеру фильма «1917» режиссера Сэма Мендеса снова перенесли, но уже выпустили официальный трейлер. О событиях, происходящих в нем, мы и попробуем сейчас вам рассказать.

О самом фильме известно немного. Действие будет происходить в том самом 1917 году, в самый разгар Первой мировой войны. И хоть эта дата ассоциируется у нашего народа с Великой Октябрьской революцией, которая привела Россию к смене политического строя, фильм будет совершенно не об этом.

О чем фильм «1917»

По сюжету, в действующих британских войсках, базирующихся в самой горячей точке фронта, служат два брата. Их части разделяет всего несколько километров. К руководству фронтом попадает информация, что батальон, в котором служит один из братьев, в случае запланированного выступления попадет в засаду и будет уничтожен.

Кто сможет лучше выполнить задачу добраться до батальона и предупредить о грозящей опасности, как не брат одного из бойцов? Главное – обрисовать перспективы. Парню сообщают, что если он не успеет, то его брат умрет. Теперь новобранец сделает все, чтобы только поспеть к сроку.

В главных ролях известные актеры

В роли солдатика, беспомощного и героического, предстанет актер Дин-Чарльз Чапман. Зрителю будет нелегко воспринять Дина в столь серьезной роли: его привыкли видеть лучистым ребенком Билли Эллиотом в мюзикле Элтона Джона. Еще одна известная его роль – Томмен Баратеон из сериала НВО «Игра престолов».

На самом же деле, «1917» станет тринадцатой по счету киноработой молодого актера. Так что неопытным его уж никак не назвать. Как бы там ни было, а работа с Сэмом Мендесом в любом случае прибавит весомости его резюме.

Второго брата сыграет Джордж МакКей. Его фильмография побогаче, чем у Дина – за плечами съемки почти в тридцати картинах. Его карьера тоже началась со сказочного персонажа: он сыграл Питера Пена у Пи-Джея Хогана.

Несмотря на то, что талант юноши отмечали все, с кем ему приходилось работать, поступить в серьезное учреждение для получения профессионального обучения актерскому мастерству у него не получалось. Ни Королевская академия драматического искусства, ни Лондонская академия музыкального искусства и драмы его не приняли.

Но режиссеры не смотрят на корочки. Их интересует актерская игра. И Джорджа продолжали и продолжают снимать. 2012 года – главная роль в фильме «Рядовой Писфул», потом еще пара фильмов. Наряду со съемками в кино, МакКей не пренебрегает и работой в театре. И даже в разгромной рецензии обозревателя из «The Daily Telegraph»Доминика Кавендиша было сказано, что пьеса плохая, а вот актер был на высоте.

Второстепенные роли тоже отданы известным исполнителям

Следующий исполнитель – всем известный самый странный Шерлок Холмс современности: Бенедикт Камбербетч. О нем можно рассказывать долго, но мы всего лишь упомянем пару его работ, что называется, «из свеженького».

Фильм, «Мстители: Финал», где он играет доктора Стренджа и комедийный сериал «Благие знамения», где ему досталась роль Сатаны.

Камбербетч очень востребованный актер и не берется за неинтересные или проходные роли. Его график полностью расписан еще на пару лет вперед. Бенедикту вновь предстоит предстать перед зрителями в роли доктора Стренджа в 2021 году. Тогда же выйдет фильм «Айронбарк», о котором пока известно только то, что там сыграет Камбербетч.

больше по теме Королева Елизавета II наградила Бенедикта Камбербетча орденом почета Награду актер получил за заслуги в киноискусстве и за благотворительную деятельность

И снова известное лицо: Человек-Паук Том Холланд. Он тоже в свое время, как и Дин-Чарльз Чапман, был в роли Билли Эллиота, а потом, в 2016 году сыграл в самом кассовом фильме года – «Первый мститель: Противостояние».

Сейчас Том также востребован, как и Камбербетч, если не еще сильнее. У него подписан контракт с Marvel Studios на целых шесть фильмов.

У фильма уже заранее есть «знак качества»

Продюсером фильма выступил Стивен Спилберг. И даже если бы прозвучавшие имена актеров не были бы на слуху, одно только упоминание имени знаменитого продюсера делает фильм помеченным его знаком качества: Спилберг не берется за провальные проекты.

Как бы там ни было, но съемки окончены, и вовсю идет постпродакшн фильма. Теперь остается только ждать, когда картина будет полностью сведена. Надеемся, это будет качественным зрелищем. Впрочем, чего еще можно ждать от такого профессионала как Сэм Мендес?

А кто должен быть задействован в фильме, чтобы вы обязательно посетили премьеру?