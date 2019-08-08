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Уэсли Снайпс сыграет генерала в сиквеле «Поездки в Америку»

Главную роль в продолжении фильма вновь исполнит Эдди Мерфи.

Уэсли Снайпс сыграет генерала в сиквеле «Поездки в Америку»
Уэсли Снайпс сыграет в «Поездке в Америку». Фото: globallookpress.com

Уэсли Снайпс примет участие в съемках сиквела картины Джона Лэндиса «Поездка в Америку», которая вышла на экраны тридцать лет назад. Темнокожий актер станет одним из героев новой комедии вместе с Эдди Мерфи, который вновь перевоплотится в принца Акима.

Сюжет первой «Поездки в Америку» рассказывает о молодом африканском принце, который в поисках жены отправляется в Нью-Йорк вместе со слугой Сэмми. Мечтая, чтобы девушка влюбилась в него не из-за денег, он притворяется нищим работягой. Конечно, в финале комедии главный герой и его возлюбленная женятся, несмотря на все превратности судьбы.

В новом фильме принц Аким вернется в Америку в поисках потерянного сына. Его все так же будет сопровождать напарник, в роли которого выступит, как и прежде, Арсенио Холл. Снайпс же сыграет генерала и правителя другой африканской страны по имени Иззи, этот персонаж в первом фильме «Поездка в Америку» не появлялся, сообщает The Hollywood Reporter.

Уэсли Снайпс хорошо известен российским поклонникам кино по боевикам «Блэйд», «Неудержимые», «Разрушитель» и многим другим.

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сиквелУэсли СнайпсфильмЭдди Мерфи

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Уэсли Снайпс сыграет генерала в сиквеле «Поездки в Америку»
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